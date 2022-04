Tényellenőrzés: semmi nem igazolja az oroszok állításait a bucsai mészárlással kapcsolatban

Épp ellenkezőleg: műholdas felvételek például azt látszanak alátámasztani, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is hazudott.

Tényellenőrzést végzett a Deutsche Welle, miután oroszpárti vélemények azt gyanították, hogy a bucsai tömegmészárlásról előkerült sokkoló felvételeket valójában megrendezték: azt állították például, hogy egyes testek mozognak, valamint ezt látták igazolni abból is, hogy az úton heverő testek nem voltak véresek.

A felvételeken szereplő eseményeket Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is fiktívnek nevezte, szerinte az orosz katonák a terveknek és az egyezményeknek megfelelően kivonultak a Kijev környékén található városból, a jeleneteket pedig néhány nappal később megrendezték. Műholdas felvételek azonban azt támasztják alá, hogy Lavrov nem mondott igazat, számos holttest ugyanis már március 18-án és 19-én is ott hevert az úttesten.

Az oroszok állításaival a helyiek beszámolói is ellentétesek, a Deutsche Welle tényellenőrzése pedig a közösségi médiában terjedő elméleteket cáfolta. A holttesteken például valószínűleg azért nem voltak szabad szemmel látható vérfoltok, mert idő közben az eső is esett, a felvételeken a pocsolyák is jól látszanak. A testek állítólagos mozgását is hitelt érdemlően cáfolták.

A videó megtekintése a nyugalom megzavarására alkalmas, szigorúan csak erős idegzetűeknek ajánljuk: