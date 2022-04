Nacsa Lőrinc: A baloldal fejezze be a vidékiek sértegetését és lenézését!

A KDNP politikusa úgy véli, „nagyon nem oké”, hogy az ellenzék a választási kudarcát nem magában keresi.

„Kedves vidéki honfitársaim! Szerintem most nyugodtan kimondhatjuk, hogy elég. Budapestiként szégyellem, ahogy néhány budapesti, és sok balliberális politikus, elemző, újságíró rólatok beszél, sérteget, lenéz benneteket” - írta szombati Facebook-bejegyzésében a KDNP országgyűlési képviselője.

Nacsa Lőrinc megjegyezte, tudja, mindez nem most kezdődött, hiszen „Márki-Zay Péter is büszkén ostobázott, tudatlanozott.” Kitért arra is, hogy ő anyai ágon és apai nagypapai ágon vidéki, mindezt pedig nem titkolja, hanem büszke rá. Mint ahogy arra is, hogy a nemzet fővárosában született és azóta ott is él. Hangsúlyozta, minden budapestiben nagyon sok vidéki vér van, mint ahogy minden anyaországban élőben van határon túli vér is, ami természetes. Emlékeztetett, Budapestet részben a „vidékiek” tették naggyá. Pár példa: Nagy Lajos, Mátyás király, Széchényi Ferenc és Széchenyi István, Batthyány Lajos, Székely Bertalan, Stróbl Alajos, Ybl Miklós.

Ugyanakkor vannak fenntartásai, hogy a Budapesten megválasztott ellenzéki politikusok, Szabó Tímea, Tordai Bence, Varju László, Orosz Anna, Hadházy Ákos vagy épp Hajnal Miklós mennyit fognak foglalkozni a fővárossal és környezetükkel, mivel ők „benne lesznek sok politikai hisztériában, balhéban, de az apró, nem látványos, építkező, közösségszervező munkát kevésbé szeretik.”

„A baloldal ha akarja, levonja a következtetéseket a vereségéből, ha nem akarja, akkor nem. Egy biztos: a választók sértegetését és a vidékiek lenézését be kell fejezniük!” - zárta sorait Nacsa Lőrinc.