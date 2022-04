Elveszített egy mandátumot a Fidesz-KDNP, „csak” 135 képviselője lehet az új Országgyűlésben

A kormánypárti Pesti Imre mégsem jut be a parlamentbe, a momentumos Bedő Dávid viszont elfoglalhatja a bársonyszékét.

A Nemzeti Választási Iroda frissítette az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók szombaton megszámolandó voksaival az április 3-án tartott parlamenti választás nyomán.

Bár csütörtökön a Népszava is megírta, hogy a Fidesz-KDNP eggyel még növelni is tudta az elnyert országgyűlési mandátumai számát, 135 helyett 136 képviselője ülhet be a parlamentben, ma viszont jött az újabb fordulat, az NVI honlapjának a tanúsága szerint marad a korábban ismert helyzet, a Fidesz-KDNP-nek 135, a hatpárti ellenzéki összefogásnak 56 politikusa dolgozhat a magyar törvényhozásban. Ez azt jelent, hogy a Pesti Imre mégsem jut be a parlamentbe a Fidesz-KDNP listájának az 54. helyéről, a momentumos Bedő Dávid viszont elfoglalhatja a képviselői bársonyszéket úgy, hogy az Egységben Magyarországért a listája 38. helyére vették fel.