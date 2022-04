Pártelnöki egyeztetést akar Hadházy Ákos a parlamenti alakuló ülés bojkottjáról

A leendő momentumos politikus szerint „díszellenzékként” nem szabad legitimálni a Fidesz tisztességtelen választáson szerzett hatalmát.

Levélben fordultunk a parlamenti pártok elnökeihez, és egyeztetést kezdeményeztünk azokról a javaslatokról, amelyekkel szerintünk el lehet kerülni, hogy a mandátumok felvétele után „díszletellenzékként”, egy tisztességtelen választáson létrejött parlamentben legitimáljuk a Fidesz hatalmát – írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

Az ellenzéki politikus, akit április 3-án több mint 50 százalékos eredménnyel választottak meg Zuglóban országgyűlési képviselőnek, s aki korábban azt választotta, hogy a Momentum frakciójába ül be, megjegyezte: „szerencsére a Momentum a hétvégén azt jelentette be, hogy nem vesznek részt az alakuló ülésen és információim szerint az elnökség egyéb lépésekről is tárgyal”.

Hadházy szerint bár a parlament megalakulása még messzebb van, sürgős lenne a tárgyalás, mert úgy tudja, „egyes pártok már a hét elején megkezdenék a parlamenti pozíciók elosztásáról szóló megbeszélést. Csakhogy ők a Momentummal együtt azt javasolják:

Az ellenzéki politikus szerint a lépés azért is sürgető, mert vasárnap az LMP képviselője már be is jelentette, hogy mind a négyen részt vesznek azon a nyitó ülésen, ahol a Nemzeti Választási Bizottság elnöke jelenti a köztársasági elnöknek, hogy minden rendben zajlott a választáson. Hadházy Ákos viszont korábbi pártjának képviselőit is meggyőzné: