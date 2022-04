A Magyar Demokrata újságírója a negyedik kétharmad után rájött, hogy elfogult a magyar közszolgálati televízió

Bencsik Gábor azután fejtette ki véleményét, hogy a választási vereség után meghívást kapott a közmédiába az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter.

„Tarthatatlan a magyar közszolgálati televízió politikai elfogultsága” – e véleményének adott hangot egy Facebook-bejegyzésben Bencsik Gábor, a Magyar Demokrata újságírója azután, hogy Márki-Zay Péter meghívást kapott az M1 csütörtök esti hírháttérműsorába, a 48 percbe.

- fogalmazott, hozzáfűzve, ezt annak ismeretében mondja, hogy csütörtökön az M1-en Lánczi Tamás 48 perc című műsorának Márki-Zay Péter lesz a vendége. Szerinte a helyes az lett volna, ha a volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt a kampányban kap meghívást, hiszen „ma már alapvetően tét nélküli a beszélgetés”, de ez is valami. „A közszolgálati magyar televízió az ország ellenzéki felének is a televíziója, az ő adójukból is működik, ideje elkezdenie aszerint is viselkedni” – írta.

A volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt Lánczi Tamás vendége lesz a 48 perc című műsorban, amely csütörtök 20.35-től látható az M1-en, a hirado.hu oldalán, valamint a legnagyobb közösségi- és videómegosztó oldalon is.

Eközben a Magyar Hang úgy értesült, hogy távozik az M1-től Bende Balázs. Mint írják, keresték Bendét, akinél afelől érdeklődtek, hogy valóban felmondott-e, és ha igen, annak mi volt az oka. Bende Balázs mindössze annyit válaszolt, hogy ezzel kapcsolatban keressék az MTVA sajtóosztályát, majd letette a telefont.