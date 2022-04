Lövöldözés volt egy New York-i metróállomáson, 13 embert kórházba szállítottak

A tűzoltókat egy brooklyni metróállomáson keletkezett füst miatt riasztották. A helyszínen robbanóeszközöket is találtak.

Tizenhárom embert kórházba szállítottak New Yorkban a brooklyni 36. utcai metróállomáson történt lövöldözés után – számolt be a helyi idő szerint kedd reggel történtekről a CNN. A New York-i tűzoltóság (FDNY) szerint 13 embert szállítottak a környékbeli kórházakba.

Egy magas rangú rendőrtiszt szerint az előzetes vizsgálat szerint öt embert lelőttek, és az állomáson füstbombát robbanthattak. Egy másik forrás szerint egy ember állapota kritikus.

Az FDNY közlése szerint „több fel nem robbant eszközt” is találtak a metróállomáson, ahova füst miatt hívták őket a 36. Brooklyn Sunset Park negyedében. Az előzetes rendőrségi jelentés szerint egy férfi elkövető, aki „valószínűleg gázálarcot és narancssárga építőmellényt viselt”, elmenekült a helyszínről.

A New York-i rendőrség szemtanúkat keres, valamint a Twitteren arra is kérte a lakosságot, hogy kerüljék el a brooklyni 36. utca és 4. sugárút környékét.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB