Elfogadták a taxis rendelet módosítását: 1000 forint lesz az alapdíj, 400 forintra nő a viteldíj

2028-tól csak elektromos autó állítható új taxiként forgalomba Budapesten. De az ehhez szükséges töltőállomásokat addig ki kell alakítani.

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén egyhangúlag támogatta a taxis rendelet módosítását. A döntés értelmében viteldíj 300 forintról 400 forintra nő, míg az alapdíj 700 forintról 1000 forintra változik, az idővel arányos egységdíj pedig a percenkénti 75 forint helyett 100 forint lesz. A módosítás értelmében a 2024. január elsejétől új járművek esetén csak Euro 6 vagy annál is szigorúbb besorolású használható személyfuvarozásra Budapesten.

Minden taxiban kell lennie bankkártya leolvasónak és kötelező lesz elfogadni a kártyás fizetést. A taxik mozgásáról 2025 januárjától valós idejű adatot kell szolgáltatni a fővárosi közlekedésszervező cégnek. Az ellenzéki frakcióvezetők ezen felül azt is bevetették a rendeletbe, hogy legkésőbb 2028-tól új taxiként kizárólag zéró károsanyag-kibocsátású személygépkocsit lehet üzembe helyezni.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester erre csak annyit kérdezett, hogy honnan lesz addigra elegendő számú elektromos töltőállomás ehhez. Soproni Tamás terézvárosi polgármester szerint 2028-ig még elég idő az infrastruktúra kiépítéséhez.

A taxisokkal tavaly kezdett tárgyalások azonban ezzel együtt sem zárultak le, mivel a felek egy automatikus árkövetési rendszert alakítanának ki a jövőben, ám az erre vonatkozó árképletben még nem sikerült megegyezni – mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, aki azt is megjegyezte, hogy mindenképpen kezelni kellett a helyzetet, mivel a járvány és a válság hatására közel 1500 taxi tűnt el a fővárosi utakról.

Egyhangúlag támogatta a közgyűlés a Feneketlen tó körüli liget Törőcsik Mariról történő elnevezését, illetve Barda Beáta kinevezését a Trafó Kortárs Művészetek Háza vezetésére, miután egyedüli pályázóként magas színvonalú tervet nyújtott be a vezetői pályázatra. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes az ukrán menekültek ellátásával kapcsolatban arról számolt be, hogy a fővárosi önkormányzat eddig 50 ezer adag ételt osztott ki és több mint ezer embert szállásolt el, a Nyugati Téri aluljáróban pedig továbbra is működik a főváros által kialakított információs pont.

Némi polémia bontakozott ki az idei közvilágítási fejlesztésekről. Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz) V. kerületi polgármester hiányolta az Erzsébet tér közbiztonságot is elősegítő közvilágítási fejlesztését az idei beruházási tervek közül. A belvárosi önkormányzat erre javaslatot tett, de még csak választ se kaptak a fővárostól felvetésükre.

Iszonyatos mennyiségű fejlesztési igény érkezett – válaszolta erre Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, aki szerint a beruházási igények teljesítésének nem a pártpolitika hanem a fővárosi pénzügyi lehetőségek szabnak határt. A közgyűlés elé került javaslat a létező legoptimistább terv.

Kicsit később még azt is hozzáfűzte, hogy a főváros válaszolt a kerületi kérésre, miszerint az Erzsébet tér állami tulajdonban van, így fejlesztése bármilyen formában állami feladat.

Bagdy Gábor (Fidesz) nagyon hiányolta a BKV és a BKK üzleti terveit a közgyűlés napirendjéről, az ezekről szóló előterjesztés egyébként ma vonták vissza. Kiss Ambrus szerint újra kell gondolni az üzleti tervben meglévő kockázatokat, bár több pénzük ettől az újragondolástól nem lesz, így nem tudnak honnan belerakni a fővárosi közlekedési büdzsébe további 50 milliárd forintot. Az üzleti terveket egyébként április végén tárgyalja a közgyűlés.

Karácsony Gergely főpolgármester és kulturális ügyekért felelős helyettese, Gy. Németh Erzsébet mindenkit megnyugtatott, hogy a fővárosnak esze ágában sincs eladni a Bartók Béla Emlékháznak helyet adó budai ingatlant, bár a jogörökös valóban visszavonta a Bartók Béla Emlékház letéti tárgyait. (Az államnak korábban átadott hagyatékot is visszavették.) Sőt a főváros az emlékházat sem adja át az államnak, holott erre érkezett javaslat. A beruházások között döntöttek az állatkertben lévő Nagy tóba nyúló terasz teljes burkolatcseréjéről, új kifutót kapnak a párducok és háttér kiszolgálót a tigrisek. Az elefántház rekonstrukcióját viszont leállították.