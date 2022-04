Nem nyomoznak Szilágyi Liliána állítólagos bántalmazása miatt

Nem jelent meg, hogy vallomást tegyen, de a jogi képviselőjének helyettese szerint a sportoló nem is kapott három idézést, mint ahogyan azt a rendőrség állítja.

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból rendelt el feljelentés-kiegészítést kiskorú veszélyeztetése és szexuális kényszerítés bűntett, valamint könnyű testi sértés vétség gyanúja miatt. A sajtóban a sérelmére elkövetett bűncselekményekről beszámoló sportolónővel a BRFK nyomozói három alkalommal vették fel a kapcsolatot, a hölgy azonban nem jelent meg a hatóság előtt, hogy vallomást tegyen. A sértett vallomásának hiányában bűncselekmény elkövetésének gyanúját nem volt lehetséges megállapítani, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2022. február 10-én a feljelentést elutasította” - derül ki az rtl.hu cikkéből.

A portál azt követően kereste meg a hatóságokat, hogy - mint lapunk is beszámolt róla - Szilágyi Liliána tavaly többször is azt állította a nyilvánosság előtt, hogy édesapja bántalmazta és molesztálta is. A Magyar Úszó Szövetség emiatt vizsgálatot indított, és arra a következtetésre jutott, hogy Szilágyi Liliána igazat mondott, Szilágyi Zoltánt pedig gyakorlatilag kitiltották a szövetség rendezvényeiről.

A rendőrség nyilatkozatával kapcsolatban többször is keresték az úszónőt, aki nem kívánt nyilatkozni. Jogi képviselőjének helyettese csak annyit közölt: