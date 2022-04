Már utcai harcok folynak Mariupolban, a vasműben és környékén még tartják magukat az ukránok

Kívülről lehetetlenség megmondani, meddig húzzák a védők, mivel a gyár hatalmas területen fekszik, alatta pedig labirintus húzódik meg.

Olekszandr Motuzsjanik, az ukrán védelmi minisztérium szóvivője pénteken közölte, hogy utcai harcok folynak az ostromlott Mariupol kikötővárosban, amelyet az orosz erőknek nem sikerült teljesen elfoglalniuk – jelentette a Reuters.

A tisztviselő hozzátette, az acél- és vasmű környékén, valamint a kikötő területén is heves harcok zajlanak. Az Azovstal gyár Európa egyik legnagyobb kohászati üzeme az ukrán erők apokaliptikus hangulatú erődítményévé vált a túlerőben lévő oroszok gyűrűjében. Ipari területen fekszik az Azovi-tenger partján, gyakorlatilag akkora, mint egy kisebb város: 11 négyzetkilométeren fekszik, számtalan épület, kohó és vasúti sín található itt. Békeidőben az Azovstal évente 4 millió tonna acél, 3,5 millió tonna melegfém és 1,2 millió tonna hengerelt acél előállítására képes, a mögötte álló céget, a Metinvestet Rinat Akhmetov milliárdos, Ukrajna leggazdagabb embere irányítja. A cég már be is jelentette, hogy amíg orosz katonai egységek megszálló erőként jelen vannak Ukrajnában, nem hajlandó termelni. Ukrajna a világ egyik legnagyobb vasérctermelő országa.

Egy kijevi katonai elemző, Oleh Zsdanov azt mondta,

Ezért is kezdtek vegyi fegyver bevetéséről beszélni, mivel ez az egyetlen módja, hogy kifüstöljék őket. Korábban fel is merültek ilyen hírek, azonban ezt senki sem erősítette meg. Egy oroszpárti szakadár parancsnokhelyettes hétfőn az orosz állami televízióban azt mondta, hogy az egyséfeik elfoglalta a kikötő 80 százalékát, ám az ellenállás folytatódik, és az ukrán erők az Azovstal irányába próbálnak visszahúzódni. Magát a gyárat erődítménynek nevezte. Az üzemhez kiemelten kötődik a hírhedt, szélsőjobboldali nacionalistákból álló Azov-ezred neve, melynek megsemmisítése a Kreml háborús céljai közt szerepel.

Egy uniós forrás azt mondta a Reutersnek, nehéz megmondani, meddig tarthatják magukat az ukránok, mivel az üzem alatt alagútrendszerek is találhatók. Mariupol elfoglalása nagyon fontos Vlgyimir Putyinnak, mert egy ottani győzelem (és az Azov-ezred esetleges térdre kényszerítése) után azt mondhatja, hogy a „nácítlanítás” sikeres – magyarázta az uniós forrás.

A város polgármesterének egyik munkatársa szerdán azt közölte, a megszállók május 9-én győzelem napi parádét szeretne tartani a városban - egy időben a Moszkvában tartandó felvonulással. Ez a dátum Oroszország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, mellyel a náci Németország felett a második világháborúban aratott győzelmét ünneplik, egy látványos díszszemlén a Vörös téren felvonulnak a legmodernebb katonai eszközök is.

Egy elemző úgy véli, kevés esély van arra, hogy a kívülről érkező ukrán erők át tudják törni az orosz ostromgyűrűt. Nem tudni, mennyi utánpótlással rendelkeznek a védők és meddig tudnak kitartani. Ezt csak találgatni lehet. Minden oldalról körülvették őket, így a végsőkig ki kell tartaniuk. Azonban ha megadják magukat, akkor nem kímélik őket – magyarázta.

Az ukrán védelmi tárca nevében Olekszandr Motuzsjanik egyébként arról is beszélt, hogy Tu-95 ás Tu-160 típusú stratégiai bombázó repülőgép mellett csütörtökön először az orosz légierő eg TU-22M típusú nagy hatótávolságú hadászati bombázó repülőgépet is bevetett Mariupol ellen.