Facebook-kommentekben vitatta meg Hadházy Ákos és Ungár Péter, mit is kellene csinálnia az ellenzéknek

Némiképp szokatlan formában ütköztette véleményét a két képviselő.

Kétféle irányvonal figyelhető meg az ellenzéken belül a parlamenti választás óta. Hadházy Ákos (és a vele szövetséges Momentum) bojkottálja a parlament alakuló ülését, amivel szemben az LMP politikusa markánsan más véleményt képvisel. Ez tükröződött a péntek délutáni kommentpárbajukban is.

Ungár Péter Facebook-oldalán osztotta meg azt az interjút, amelyet csütörtökön adott az Inforádiónak. Ebben többek között arról beszélt, hogy „nem pontosan tudom, kikre váltottuk volna le az ellenzéket. Nekem az a problémám, hogy megint személyi kérdésekre vittük ezt ahelyett, hogy tartalmi kérdésekről beszélnénk. Nem az ellenzéki politikusokat kell leváltani, hanem az ellenzéki mondatokat kell leváltani. Nem az embereket kell leváltani, hanem amit mondunk!”

Utóbbi gondolat ragadtatta kommentelésre Hadházy Ákost, aki a következőket írta a bejegyzés alá: „Én a képviselő úr helyében viszont megfontolnám, hogy ennyi és ekkora kudarc után nem lenne-e jobb biztosabbra menni. Ha az ellenzék nem csak a mondatait cserélné le, hanem néhány politikusát is, de legkiváltképp elkezdene mást CSINÁLNI, mint eddig?”

Nem is váratott sokára Ungár Péter válasza: „Kétségtelenül igaza van abban, hogy csinálni kell valamit, ami nem az amit eddig csináltunk. Én csupán azt gondolom, hogy előtte ki kell elemeznünk, hogy miért lett ennyi kudarcunk. A gond az, hogy én úgy látom, hogy Képviselő Úrral a valódi vitám az elemzésben van. Én nem kizárólag ott látom a problémákat ahol Ön. Önnek sok dologban igaza van, sőt volt is. De amikor nem tartom igaznak amit ír, azt el fogom Önnek és a nyilvánosságnak mondani. Ön is tudja, hogy az ellenzéki oldalon nem csak én gondolom azt, amit Ön vitat. Csak én vállalom nyíltan.”

Amennyiben lesz további folytatása a kommentpárbajnak, természetesen beszámolunk róla.