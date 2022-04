Változnak a Covid-tesztelés szabályai, a mentők abbahagyják a PCR-vizsgálatokat

Akinek PCR-tesztre van szüksége, keddtől a saját költségén kell elvégeztetnie a vizsgálatot, a háziorvos csak gyorstesztet végez.

Nehezebbé válik keddtől a diagnózist segítő PCR-tesztelés, április 18-án éjféltől az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) ugyanis az operatív törzs döntése értelmében már nem vesz részt a Covid-gyanús esetek PCR-tesztelésében, így húsvét után a háziorvosok, illetve a házi gyermekorvosok már nem kérhetnek sem a pácienseik otthonába, sem az OMSZ mintavételi állomásain PCR-tesztet – derül ki a lapunk birtokába került dokumentumból.

A változásról közvetlenül a kétnapos ünnep előtti napokban tájékoztatta az érintetteket Müller Cecília országos tiszti főorvos. Annak, aki most PCR-teszttel kontrolláltatná a negatív gyorstesztjét, a saját költségén kell elvégeztetnie ezt a vizsgálatot.

Nemcsak ez okozhat gondot a betegek kiszűrésénél. Az e hónap elejétől hatályos új eljárásrend szerint a fertőzés megerősítésére el lehet fogadni az antigéngyorstesztet is. A háziorvosok tapasztalatai szerint a gyorstesztek nem pontosak, a negatív eredményűekről a PCR-vizsgálattal gyakran igazolódik a fertőzöttség. Most az Országos Mentőszolgálat kiválásával a tesztelés felelőssége a felnőtt és a gyermek háziorvosokra valamit az ügyeleti központok gyógyítóira hárul. Ők térítésmentesen csak a gyorstesztet tudják elvégezni korábban a mentőktől kérhettek térítésmentes PCR tesztelést. Hétfő éjféltől erre már nincs lehetőségük.

Lapunknak egy fővárosban praktizáló háziorvos azt mondta: nála emelkedőben vannak az esetszámok, ismét heti 5-6 pácienséről derül ki, hogy covidos.

Pontos esetszámokat nem tudott lapunknak mondani Cserni István verőcei háziorvos, a Háziorvosok Online Szervezetének egyik alapítója sem. Mint mondta, nagyon sok a felső légúti megbetegedés, amelyet éppúgy okozhat az influenza vagy a most cirkuláló rhino-vírusok, mint a Covid-19. Nagyon sokan csak a beteg által otthon végzett pozitív gyorsteszt alapján kerülnek karanténba, és ezek az esetek nem is kerülnek be a hivatalos adatbázisba. Szerinte addig, amíg naponta 20-40 ember hal meg a Covidban, addig szükség volna PCR-vizsgálatot végző tesztpontokra, járásonként legalább egyre. Ezek ki is épültek, hiszen nagyon sok helyen például bevásárlóközpontok parkolóiban vannak ott a magánszolgáltatók által telepített tesztelő konténerek, az államnak egyszerűen csak ki kéne fizetnie a munkájukat. Cserni István hozzátette,

A háziorvosok régóta hangoztatják azt is, hogy a tesztelést a normál beteg ellátástól el kellene különíteni.

Nem csak a mentősök tesztelési feladatainak felfüggesztése az egyetlen erős lazítás az új járványügyi szabályokban. A jövőben például mindennemű tesztelés nélkül küldhetők a kórházakból majd vissza a szociális otthonokba a fertőzés utáni hetedik napon az idős emberek.