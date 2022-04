Harmincmillió forint kenőpénzt kínált azért, hogy módosítsanak egy terhelő tanúvallomást

Két ügyvéd és egyikük védence a gyanúsított.

Hatósági eljárásban elkövetett vesztegetés elfogadása miatt gyanúsítottként hallgatott ki két ügyvédet és egyikük védencét a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – írja az ügyészségi portál.

A nyomozó hatóság 2022. április 13-án tartott bűnügyi akció keretében több helyszínen egyszerre kutattak és foglaltak le bizonyítékokat az ügyben.

Az nyomozás adatai alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságán költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő ügyben gyanúsítottként kihallgatott férfi terhelő vallomást tett egy másik személyre, akit ezért szintén gyanúsítottként hallgattak ki.

A megalapozott gyanú szerint az elsőként kihallgatott férfi a védelmét ellátó ügyvédjével azt közölte, hogy 30 millió forintért hajlandó korábbi vallomását úgy módosítani, hogy annak tartalma alapján megszüntessék az eljárást a másik személlyel szemben, vagy legalább enyhébb megítélésű bűncselekménnyel vádolják.

Az ügyvéd az ajánlatot a férfi ügyvédjének továbbította, aki 2022. március 31-én beszámolt arról védencének. A megkeresett személynek ötmillió forintot előre kellett volna letétként átadnia az ajánlattevő férfi ügyvédjének, míg a fennmaradó összeget a kedvező vallomás megtétele után kellett volna kifizetnie.

Az „ügylet” első része teljesült is, és az érintett ügyvédnek egy egy balatoni gyorsétteremben át is adta a „letétet”. A védő azzal a hivatkozással vette át az összeget, hogy azt eljuttatja védencéhez, aki ezért cserébe törvényes jogával nem élve, más személy érdeke által meghatározottan tesz vallomást. A fehér borítékba tett vesztegetési pénzről fotók is készültek a bűnügyi akció során. Az ügyészség szerint az ajánlattevő személy tettesként, míg a két ügyvéd bűnsegédként követte el a gyanú szerinti bűncselekményt.