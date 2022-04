Tovább éget a szlovák Tisztítótűz: a levegőben lóg Fico letartóztatása is

Bűnszervezet alapításával vádolják a volt kormányfőt, belügyminiszterét, Robert Kalinákot már őrizetbe is vették.

Elért a szlovák politikai élet csúcsára a korrupcióellenes harc. Szervezett bűnözői csoport alapítása és támogatása, adótitkok veszélyeztetésének gyanúja miatt a szlovák Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) szerdán őrizetbe vette Robert Kalinák volt belügyminisztert és ugyanezzel vádolta meg Robert Fico volt miniszterelnököt is. A jelenleg parlamenti képviselő Fico letartóztatásához a parlament hozzájárulása is szükséges. Kalinákkal együtt vették őrizetbe Marek Para ügyvédet, aki a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya, Martina Kusnírová meggyilkolásának megrendelését elrendelő Marian Kocner milliárdos vállalkozó védője volt.

Fico letartóztatása is a levegőben lóg, a hivatalos vádemelésre reagálva, a parlamenti többséget adó négypárti kormánykoalíció vezetői sorra nyilatkoztak, hogy nem szándékoznak az igazságszolgáltatás útjába állni, megszavazzák mentelmi jogának megvonását. Az egykoron párttárs, majd később vetélytárs Peter Pellegrini, a Hlas ellenzéki párt vezetője, az ártatlanság vélelmére hivatkozva védelmébe vette korábbi „főnökét”. Szerinte a kormánykoalíció politikai csatározásra használja fel a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökséget, a hatalom „undorító játékot” folytat, így igyekszik elrejteni azt, hogy képtelen az ország vezetésére.

Fico politikai bosszúnak minősítette a ellene indult eljárást, amely szerinte csak próbálkozás arra, hogy „likvidálják a legerősebb ellenzéki párt vezetőjét”, amiért következetesen rámutatott a kormány és az államfő tehetetlenségére, arra, hogy „hogyan adták el Szlovákiát az USA-nak”. (Az ukrajnai háború kitörése óta Fico és pártja, a Smer egyre többször oroszbarát és Amerika-ellenes álláspontot képvisel.) „Függetlenül attól, hogy a kormánykoalíció letartóztat-e, vagy szabadlábon védekezem-e, Matovic, Heger és Caputová politikai színháza nem akadályoz meg sem engem, sem a Smert az ellenzéki munkánk elvégzésében” – fogalmazott Fico a szlovák sajtónak az őt ért vádakra reagálva.

Eduard Heger miniszterelnök szűkszavúan reagált. Leszögezte, a bűnüldöző hatóságok önálló döntése, hogy meggyanúsították Kalinákot és Ficót, ő hiszi, hogy a vádakat releváns bizonyítékok támasztják alá.

Tulajdonképpen csak idő kérdése volt, mikor kerül sor Fico és Kalinák vád alá helyezésére. A 2018. február 22-i újságírógyilkosság először csak politikai földrengést okozott, majd amikor a nyomozás egyértelműen politikai korrupciót tárt fel, s azt, hogy a maffia a legmagasabb kormányzati köröket is behálózta, a bűnüldöző szervek is lépni kezdtek. Fico sokak szerint abba bukott bele, hogy bár tömegek követelték az utcákon Robert Kalinák akkori belügyminiszter menesztését, ő március 12-ig kitartott legközelebbi bizalmasa mellett, majd 15-én maga is lemondásra kényszerült. A kormánykoalíció maradt, az akkor még Smer politikus Peter Pellegrini lett a kormányfő. Az újságírógyilkosság után két évre, 2020 február végén megtartott parlamenti választáson a korrupcióellenes retorikával hódító populista Igor Matovic pártja, az OLANO nyert és egy négypárti koalíció élén vette át a kormányzást.

Az év őszén indult a Tisztítótűz elnevezésű NAKA akció, amely vezető tisztségviselők sorát buktatta le, elsőként Tibor Gaspar akkori országos rendőrfőkapitányt. Összesen 21 személy ellen indult eljárás, 92 tanút hallgattak meg. A Tisztítótűz nyomozás tavaly decemberben zárult le: 11 személy ellen 20 bűncselekmény ügyében emeltek vádat bűnszervezet alapítása, fenntartása, támogatása, korrupciós bűncselekmények, hivatali hatáskörrel való visszaélés és más bűncselekmények ügyében. A vádirat 181 oldalas, a vizsgálati dosszié 46 kötetből áll, összesen 18 500 oldal. Több gyanúsított ügyét önálló büntetőeljárás keretében vizsgálják.

Fico és Kalinák tavaly október óta készülhetett az elkerülhetetlenre. Ekkor kerültek nyilvánosságra azok a felvételek, amelyeket rejtett kamera rögzített egy vadászházban, s amelyeken Fico, Kalinák, Miroslav Bödör vállalkozó, Tibor Gaspar volt országos rendőrfőkapitány fia és Marek Para ügyvéd adócsalásról beszélget, illetve arról, mit valljon a kihallgatásra váró Kalinák, mi legyen a közös álláspont a megvádolt Gaspar és a vállalkozó ügyében.