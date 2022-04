A kínai elnök óvatosan, de elítélte az oroszok elleni nyugati szankciókat

Kína, mint Oroszország egyik utolsó megmaradt nagy szövetségese, nem ítélte el nyíltan az ukrajnai támadást, sőt inváziónak sem nevezte, ugyanakkor Hszi Csin-ping elnök óvatosan fogalmaz: anélkül ítélte el a nyugati szankciókat, hogy ténylegesen utalt volna rájuk – írja a Sky News a Xinhua kínai hírügynökség beszámolója alapján.

A kínai elnök nyilatkozatában figyelmeztetett, hogy a gazdasági „leválasztás” és más nyomásgyakorlási taktikák sem működnek, például az ellátási láncok megszakítása sem. Ezzel együtt – jegyzi meg a portál – Kína ügyel arra, hogy semmilyen módon ne segítse Oroszországot, ami miatt a nyugati szankciók célpontjává válhatna.

Hszi Csin-ping azt is mondta, hogy Kína továbbra is elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartja minden ország „szuverenitását és területi integritását”, fenntartja a belügyekbe való be nem avatkozás politikáját.