Az ökumenikusok szerint tőlük nem kérdezik meg Ukrajnában, miért nem szállít fegyvereket Magyarország

A segélyszervezet vezetője szerint a kormányzóságok mindenhol tudják, mennyit segít Magyarország.

Bucsába is eljutott az Ökumenikus Segélyszervezet segélyszállítmánya, az élelmiszeren, higiéniai termékeken túl generátorokat is vittek a városba - számolt be Lehel László, a segélyszervezet Zaporizzsjából bejelentkező elnök-igazgatója a Kossuth Rádió péntek reggeli adásában.

Lehel László elmondta: a segélyszervezet régóta dolgozik Kárpátalján, a háború kitörése után pedig kiterjesztették tevékenységüket, most már hét megyében dolgoznak. Kárpátalján 208 menekültszállót látnak el, megnyitották a lembergi képviseletüket, vittek segélyszállítmányokat a Kárpátokon túlra, és most már Kijevbe és környékére is eljutottak a segélyszállítmányokkal. Elmondta, csütörtökön Bucsán, Irpinyben, Borogyankán jártak és mindenhol nagy szeretettel fogadták őket.

Hozzátette: 24 tonna segélyszállítmányt vittek Bucsába, ahol kis lépésekkel megindult az újjáépítés, bár a boltok egyelőre nincsenek nyitva, a bank nem működik, az 50 ezer lakosból pedig 4-6 ezer van jelenleg a városban. Mint mondta, az élelmiszeren és higiéniai termékeken túl vittek generátorokat is a városba, az áram- és vízellátás biztosításához. A segélyszervezet kiterjesztette tevékenységét a déli területekre is, Mariupolhoz egészen közel is elkezdték a segélyosztást.

Elmondta, hosszú évek óta dolgoznak Ukrajnában hivatalosan bejegyzett szervezetként, és már a kelet-ukrajnai háború idején is segítették a belső menekülteket. Hozzátette: ez megkönnyíti a munkájukat, ugyanis már kiépültek a segélyszállítmányok célba juttatásához szükséges logisztikai rendszerek, a kormányzóságok pedig mindenhol nagy figyelemmel kísérik munkájukat, és „tudják, Magyarország mennyit segít”. Jelezte: eddig negyven, 24 tonnás kamionnyi adományt vittek Ukrajnába.

Lehel László szerint külföldi segélyszervezetek is jelezték, hogy csatlakoznának az Ökumenikus Segélyszervezet munkájához.