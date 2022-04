Hatalmas zuhéval érkezett meg Budapestre a vihar

A főváros déli részén már villámlik és mennydörög, igaz, az ország több pontján is hasonló a helyzet.

Vasárnap délután 4 óra előtt megérkezett Budapestre az a vihar, melyik miatt Országos Meteorológiai Szolgálat szerte Magyarországon riasztást adott ki. Szerkesztőségünknél, a főváros déli részén, Kőbánya-Kispesten először dörögni kezdett az ég, aztán kvázi előjátékként esett néhány csepp eső, amit hatalmas zuhé követett. Több mint fél órán át elég intenzíven esett az eső.

Az Időkép korábban azt írta, hogy sorra pattannak ki a zivatarok, a Tisza vonalánál és a Dunántúlon zivatarlánccá alakultak. Délután berobbant a légkör, előbb délnyugaton pattant ki zivatar, majd a középső, északi részeken. Ezt követően sorra alakultak a zivatarcellák, előbb a Tisza vonalától kissé nyugatra rendeződtek hosszan egy láncba a zivatarok, majd a Dunántúlon is kialakult két kisebb zivatarlánc.

Nem véletlen, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást adott ki vasárnap éjfélig. Közlésük szerint zivatarokhoz elsődlegesen viharos kifutószél (általában 60-90 kilométer per órás, de elsősorban keleten, északkeleten néhol akár 90 kilométer per óra feletti károkozó szélrohamok) kísérhet, azonban lokálisan felhőszakadás (> 25-30 milliméter), illetve jégeső (1-2 centiméter) is társulhat hozzájuk. Emellett a Dunántúl nyugati, északnyugati részén a déli, délnyugati irányú szelet zivatartól függetlenül is kísérhetik viharos (ált. 60-70 kilométer per órás,, de néhol akár 70 kilométer per órás sebességet kissé meghaladó) lökések a délután második feléig. Az esti, késő esti órákra a a zivatarok elhagyják az országot.