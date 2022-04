Milliárdos haverok, Tiborcz-üzlettársak – NER-kegyenceknek adja a rozsdaövezetek felújítását az Orbán-kormány

Orbán Viktor orosz és török milliárdos barátai után veje, Tiborcz István érdekeltsége és több üzletfele kaphatja meg a kormányzati kedvezményeket.

Az orosz milliárdos Ruszlan Rahimkulov nyolc hektáron elterülő toronyházas, egymilliárd eurós angyalföldi Láng-negyed projektje után Adnan Polat török üzletember Soroksári úti beruházása lett a második rozsdaövezeti akcióterület. Orbán Viktor kormányfő barátja éppen Ankarában épít 3000 négyzetméteres magyar nagykövetségi épületet, de közben magyar befektetései útját is egyengeti.

A Polat nemzetközi befektetéseit bonyolító HBRE cég tulajdonában álló APD Real Estate Kft. még 2017-ben vásárolta meg az egykori Közvágóhíd 4,8 hektáros darabját Ináncsy Miklós húsnagykereskedőtől. A City Pearl nevet viselő projekt környezetvédelmi hatástanulmánya szerint több ütemben 1232 lakást, 45 ezer négyzetméternyi irodát építenének a területre, ahol emellett lesz több hotel, étterem és bolt is. A 7–12 emeletes házak alatt kétszintes mélygarázs húzódik majd. A brutális beépítést ígérő projekt megkapta az engedélyt, ami aligha lehetett kérdés: Orbán Viktor lányával és vejével korábban együtt kávézgató üzletember beruházását Tiborcz István Mahart-székházat kibelező szállodaépítésével együtt nyilvánította kiemelt beruházássá az Orbán-kormány még 2018-ban. A területre érvényes kerületi és a fővárosi szabályozási terv jogalkotási kerekeit egy 300 millió forintos területrendezési szerződéssel olajozták meg. A Tarlós István vezette főváros is jóváhagyta a módosításokat: 16 méter helyett akár 45 méter magas házak is építhetőek a területre.

Még abban az évben megkapták a bontási engedélyt, a Víztorony, az egykori főbejárat és egy kis épület kivételével mindent ledózeroltak. 2019 júliusára a vegyes funkciójú épületegyüttes ütemezett építéséhez szükséges építési engedélyt is kiadta a fideszes Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal. Bár az eredeti tervek szerint 2021 végére elkészült volna az első ütem, tavaly novemberre fejezték be a mélyépítési munkák első ütemét.

A rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánítás újabb lökést adott a projektnek. A kormány jelentős versenyelőnyhöz juttatta a török magánbefektetőt, hiszen a rozsdaövezetben épülő lakások vásárlóinak egy tavaly júliusi kormányrendelet értelmében még az új lakásokra érvényes a kedvezményes 5 százalékos áfát is visszafizetik a költségvetésből vissza nem térítendő támogatásként.

– A kormány eredeti tervét, az elhanyagolt iparterületek városi szövetbe való visszaillesztését, lelkesen támogattuk. Az is jó megoldásnak tűnt, hogy a régi üzemek rehabilitációjakor, a szükséges közlekedési kapcsolatok, illetve a hiányzó infrastruktúra kiépítésekor felmerülő többletköltségekhez az állam segítséget nyújtson, például az áfa elengedésével – mondta a Népszavának Baranyi Krisztina, Ferencváros ellenzéki polgármestere, majd azzal folytatta:

Az önkormányzatok véleményét ugyan kikérik ezekről, de a Gulyás Gergely kancelláriaminiszter által vezetett állami rozsdabizottságot semmi sem kötelezi a helyi szempontok figyelembevételére. Így lett rozsdaövezeti akcióterület Polat beruházása.

A kerület megpróbálja a legjobbat kihozni a helyzetből és több közcélú beruházást is kértek a Polat cégétől, így például a teljes Közvágóhíd utca felújítási költségeinek arányos viselését, közparkot, kutyafuttatót, közvilágítás kiépítését. Mint Baranyi Krisztinától megtudtuk, a rozsdabizottság azóta egy másik beruházást is jelzett a kerületnek. A Gubacsi dűlőn megvalósuló projekt már elfogadhatóbbnak tűnik a kerület számára, de itt is lenne néhány fontos szabályozási kikötésük, hiszen a beruházás értékes Duna-parti területeket is érintene. A befektető ezúttal a Webberton Invest Kft., amely mögött a Tiborcz István üzlettársaként ismert Paár Attila és a Mészáros Lőrinccel, valamint más kormányközeli üzletemberekkel együtt dolgozó Épkar vezér Szeivolt István áll. (Mészárossal a tatabányai multifunkciós csarnok építése, Paárral az Operaház felújítása volt közös projekt.)

Erősen alkudozik a XIII. kerület is. Azt szeretnék elérni, hogy az új Láng-negyed a kerületi építési szabályzat szerint valósuljon meg és Rahimkulov cége tartsa be a telek korábbi tulajdonosával kötött településrendezési szerződést. Erre azonban a beruházót nem kötelezi semmi.