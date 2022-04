„Ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, a favoritokat kell legyőznünk”

A Villarreal a labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kiesés szakaszában harmadszor is esélytelenként várja a párharcot, ezúttal a Liverpool ellen.

Azon aligha lepődött meg bárki, hogy a Real Madrid, a Manchester City és a Liverpool bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjébe, a Villarreal jelenléte azonban talán még a spanyol csapat szurkolóit is váratlanul érte. A sárga tengeralattjáró becenevet viselő alakulat előbb a Juventust, majd a Bayern Münchent is elbúcsúztatta, így a Liverpool nem veheti félvállról a papíron gyengébb ellenfelet.

„Ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, a favoritokat kell legyőznünk” – szögezte le Unai Emery, a Villarreal trénere, aki igazi kupaspecialista, korábban négy alkalommal is megnyerte már az Európa Ligát. – A Juventus elleni nyolcaddöntő önbizalmat adott nekünk, most a Liverpool ellen pedig szeretnénk megteremteni magunknak az esélyt, hogy sikeresek legyünk a visszavágón. A Liverpool egy fantasztikus csapat, remek párharc lesz” – folytatta a baszk tréner.

Az előző idényben Európa Liga-győztes Villarreal korábban egyszer járt a BL-elődöntőjében, 2006-ban ugyancsak egy angol csapattal találkozott, akkor az Arsenal vetett véget az alakulat nagy menetelésének, mint ahogy 2009-ben is, akkor az „ágyúsok” a nyolc között diadalmaskodtak.

A Liverpool és a Villarreal egyébiránt eddig mindössze két mérkőzést játszott egymás ellen, a felek az Európa Liga 2016-os elődöntőjében találkoztak. A spanyolok ugyan 1-0-ra győztek hazai pályán, az Anfielden azonban 3-1-es vereséget szenvedtek. Érdekesség, hogy a vörösök a finálét az ellen a Sevilla ellen veszítették el, amelynek éppen Emery volt a trénere. A baszk szakembernek az az egyetlen sikere Jürgen Klopp ellen, a Liverpool német mestere később egy döntetlen mellett négyszer is legyűrte Emery későbbi csapatát, az Arsenalt.

„Soha, semmit sem veszek természetesnek, biztosan nagyon nehéz dolgunk lesz a Villarreal ellen, hiszen ez a Bajnokok Ligája elődöntője. Ha könnyű dolgunk lenne, akkor valami nem lenne rendben. Legyőzték a Juventust és a Bayernt, megérdemlik, hogy itt legyenek a legjobb négy között. Emery a kupák királya, hihetetlen, amit csinál” – jelentette ki Klopp, a Vörösök vezetőedzője..

A párharc első mérkőzését az Anfield Roadon rendezik szerdán 21 órától (tv: M4 Sport), ahol a Liverpool minden bizonnyal szeretné is dűlőre vinni a párharcot. Mindez nem lesz könnyű, hiszen a Villarreal is kiváló formának örvend, legutóbbi öt mérkőzésén nem talált legyőzőre, igaz, a Liverpool az elmúlt 10 meccséből nyolcat is megnyert. A hazaiak egy városi derbivel hangoltak a hétközi ütközetre, Klopp tanítványai 2-0-ra győzték le az Evertont. A német szakember nem tudta pihentetni legjobbjait, ugyanis csapata a Premier League-ben egypontos hátrányban van a Manchester Cityvel szemben. A Villarreal eközben ugyancsak 2-0-ra győzte le a Valenciát, viszont a csapat csak hetedik és kilenc pontra van a még BL-indulást jelentő negyedik helytől, azaz a spanyol alakulatnak itt és most kellene nagyot alkotnia.

A Villarrealnak korábban nem volt túl sok szerencséje a szigetországi együttesekkel, hiszen története során 12 alkalommal találkozott angol riválissal a BL csoportkörében vagy egyenes kieséses szakaszában, de egyszer sem nyert, hat-hat döntetlen és vereség a mérlege.

A játékoskeret összértékét tekintve hatalmas a különbség a két csapat között: a mértékadó Transfermarkt a Liverpoolét 900 millió euróra, a Villarrealét pedig mindössze 382 millióra taksálja. Ez alapján a mostani lesz a spanyol alakulat legnehezebb párharca, mivel a Juventus állománya 555, a Bayerné pedig 804 milliót ér.

Étienne Capoue, a Villarreal középpályása szerint azonban nincs ok az aggodalomra. „Emery számomra egy zseni. Képes fejleszteni a játékosokat, remek formába hozott, úgy érzem, most 33 évesen tanultam meg igazán futballozni, rendkívül sokat köszönhetek neki. Mindig van egy új taktikája, mindenkinél előrébb jár” – szögezte le.