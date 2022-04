Tarthatatlan az árazás az építőiparban

Ebben az évben is hozni fogja a tavalyi 5500 milliárdos teljesítményt az építőipar, most 15 százalékkal magasabb a megrendelés-állomány, mint egy éve. Év közepétől ugyanakkor mínuszos számok is lesznek, az állam 500 milliárd forintnyi beruházást halasztott későbbre.

A lakosság eközben változatlanul szeretne felújítani és építkezni, és van rá ígéret, hogy az idén kifutó kedvezmények és támogatások megmaradnak – vázolta az építőipar kilátásait a Portfolio szakmai konferenciáján Koji László. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerint az ágazat mindent összevetve az idén is jól teljesít majd - számos akadályozó tényező mellett. Ezek közül az egyik az elszálló forintárfolyam, ami azért okoz gondot, mert a magyar építőipari cégek által beépített anyagok fele külföldről származik. A legnagyobb problémát ugyanakkor továbbra is a szakemberhiány jelenti a vállalkozásoknak. Félő, hogy Nyugat-Európa elszívó hatása e téren erősödik, ezért Koji László szerint jól meg kell fizetni a hazai munkaerőt. Az alapanyagárak és az egyéb költségek drasztikus emelkedése miatt pedig felül kell vizsgálni az eddigi árazásokat és szerződéseket, hiszen azok az árak, amelyekre egy éve leszerződtek a cégek, ma már nem tarthatók. Ez érvényes a közbeszerzésekre is, ahol olyan szerződéseket kell kötni, amely megengedi a napi árazást és az indexálást – jelentette ki az ÉVOSZ elnöke.

Gyutai Csaba kormánybiztos szintén arról beszélt, hogy a közbeszerzések száma csökken, a koronavírus-járvány, majd a háború miatt kialakult súlyos alapanyaghiányt – például a fémek terén - pedig egyelőre nem tudjuk jól kezelni. Vannak alternatív – török, ománi, kínai - beszerzési források, ám ezek minősége nem ugyanaz, mint eddig volt, ezért a minőségbiztosításnak nagy szerepe lesz. Az építőipar eközben hatékonysági problémával is küzd: egy nyugat-európai építőipari munkás háromszor annyi értéket termel, mint egy magyar – mondta a kormánybiztos.