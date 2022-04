Oroszország felfüggesztette a gázszállításokat Lengyelországnak

Orosz részről egyelőre nem erősítették meg, de elképzelhető, hogy a Vlagyimir Putyin által korábban ígért ultimátumot váltják be.

Válságstáb ült össze Lengyelországban, miután az orosz Gazprom felfüggeszthette a Lengyelországba irányuló gázszállítást – írja nem hivatalos kormányzati forrásokra, valamint a PGNiG lengyel állami olaj- és gázipari vállalat szintén nem hivatalos információira hivatkozva az Onet. A lap megjegyzi, Oroszországból egyelőre nem érkezett bejelentés arról, hogy ezzel teljesítik-e a Vlagyimir Putyin orosz elnök által korábban belengetett fenyegetést, azonban az ügyben ma még további közlemények várhatók.

A gázszállítás felfüggesztésének okaira az oroszok egyelőre nem tettek hivatalos bejelentést. A PGNiG pénteken azt közölte, hogy a lengyel fogyasztók gázellátása ezidáig a megrendeléseknek megfelelően zajlott. Hozzátették, hogy a felfüggesztéssel való fenyegetéssel kapcsolatos fejleményeket figyelemmel kísérik. Állításuk szerint évek óta készültek arra, hogy több forrásból szerezzék be az ország számára szükséges gázmennyiséget, így az orosz gáztól is tudnak függetlenedni.

A PGNiG április 1-én hivatalos felszólító levelet kapott az orosz állami gázóriástól, a Gazpromtól, arra, hogy ezentúl rubelben fizessen az energiahordozóért. Ennek a határideje pénteken, április 22-én lejárt.

Vlagyimir Putyin korábbi bejelentése szerint Oroszország azoktól a barátságtalannak nyilvánított országoktól – az Egyesült Államoktól, Kanadától, illetve az Európai Unió 27 tagországától – kéri rubelben a gáz árát, amelyek szankcióval sújtották Ukrajna lerohanása miatt. Bár a Kreml ezzel szerződést sért – a dokumentumokban ugyanis az szerepel, hogy a vevők euróban vagy dollárban fizethetnek – Orbán Viktor az április 6-i nemzetközi sajtótájékoztatóján jelezte, hogy Magyarország hajlandó rubelt adni az orosz gázért.

Magyarország Németországgal együtt következetesen ellenzi, hogy az Európai Unió embargóval sújtsa vagy szankciókat vessen ki az orosz energiahordozók exportjára.

Piotr Naimski volt gazdasági miniszterhelyettes, a lengyel energiastratégiát irányító teljhatalmú megbízott korábban emlékeztetett, Lengyelország kész teljes mértékben függetlenedni az orosz gáztól. Októberben üzembe fogják helyezni azt a Świnoujściénél futó gázvezetéket is, amely Norvégiából első ütemben évi 6,3 milliárd köbméter gázt tud szállítani Lengyelországnak, s a gázvezeték 10 milliárd köbméteres lesz. Naimski ugyanakkor közölte azt is, hogy Lengyelországgal ellentétben Európa nagy része még nem áll készen arra, hogy hirtelen megváltoztassa az ellátási irányokat.

Anna Moskwa lengyel klíma- és környezetvédelmi miniszter a Twitteren arról írt, hogy Lengyelország szükséges gáztartalékai és energiaellátásuk forrásai továbbra is biztosítottak. Állítása szerint gyakorlatilag évek óta függetlenek az orosz energiától, raktáraik 76 százalékban tele vannak.

Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo - od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) April 26, 2022

Jakub Wiech, a Defence24.pl gazdasági újságírója szintén a Twitteren összegezte, hogy Lengyelországnak egyéb gázellátási forrásai is vannak, mint például a Świnoujściénél futó gázvezeték, de emellett négy milliárd köbmétert saját maguk termelnek meg, raktári felhalmozódásuk is van, de további összeköttetés is nyílik például Litvániával május elsejétől.