Nem tud megállni az elnyomásban a Kreml, már külföldi ismerősök miatt is büntetné az oroszokat

Tovább szigorítaná a világszerte bírált „külföldi ügynöktörvényt” az orosz kormánypárt. Az Egységes Oroszország hétfőn terjesztette be a Dumában azt a tervezetet, amely a másként gondolkozás utolsó maradványait is kiirtaná az orosz társadalomból. A javaslat szerint a továbbiakban sokkal szélesebb körben lesz alkalmazható a „külföldi ügynök” bélyeg.

A jelenleg hatályos változat a civil szervezetek, sajtóorgánumok és újságírók sorát kötelezi arra, hogy külföldi ügynökként jelentsék be magukat, mivel külföldről kapnak finanszírozást. (Ehhez egy ösztöndíj vagy nyertes pályázat is elegendő.) Az érintett újságíróknak és médiumoknak minden kiadványukon fel kell tüntetniük, hogy az anyagot – cikket, tanulmányt és így tovább „külföldi ügynök” készítette. Az érintettek a szigorítás után nem tarthatnak nyilvános rendezvényeket, nem taníthatnak, nem vehetnek részt nyilvános pályázatokon és nem kaphatnak állami támogatást. Amint a külföldi ügynöknek nyilvánított, most Lettországban működő ellenzéki portál, a Meduza kiemelte, „már külföldi pénzt sem kell fogadni ahhoz, hogy külföldi ügynöknek nyilvánítsanak bennünket”.

Andrej Lugovoj képviselő, a javaslat társszerzője az Izvesztyijának azzal indokolta a törvényt, hogy „a barátságtalan országok”, amelyek befolyásolni akarják az orosz polgárokat és politikát, egyre nagyobb figyelmet fordítanak a „külföldi ügynökök” intézményére. Egy külföldi állam vagy nemzetközi szervezet kényszerítéssel vagy meggyőzéssel befolyásolhat szervezeteket, személyeket Oroszországban, ezt kívánja megelőzni, kivédeni a törvény.

Hogy konkrétan mit ért az orosz hatalom a külföldi befolyáson, arra elég tág értelmezési lehetőséget ad a jogszabály szövege, és szélesre tárja a kaput a tömeges elnyomás előtt. Az új jogszabály csak annyit szögez le, hogy a külföldi forrásból származó támogatás mellett a külföldi forrásból származó befolyás egyéb formái, „beleértve a kényszerítést és a meggyőzést” is a törvény hatálya alá esnek.

Tavaly év végén az orosz igazságügyi tárca külföldi ügynök listáján 85 személy és szervezet szerepelt, 27 szervezetet be is zártak. Az Ukrajna elleni háború kitörésével további médiumokat és civil szervezeteket iktatott ki a Kreml.