Kiderült, mi okozta az EgyptAir gépének 2016-os tragédiáját, amelyben hatvanhat ember meghalt

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy tűz ütött ki a fedélzeten, de a vizsgálatok megrázó eredményt hoztak ennek okáról.

Egy friss jelentés szerint az EgyptAir MS804-es járatának 2016-os tragédiáját az okozta, hogy az egyik pilóta rágyújtott - írja a Daily Mail a Corriere della Sera nevű olasz lapra hivatkozva.

A gép a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről tartott Kairóba, de a Földközi-tengerbe zuhant Kréta és Egyiptom északi partja közt, miután eltűnt a radarokról. A francia Polgári Repülésbiztonsági Vizsgálati és Elemző Iroda (BEA) kezdetben arra gyanakodott, hogy mechanikai hiba vagy valamilyen technikai gond léphetett fel a fedélzeten. Egyiptom azonban kategorikusan elutasította ezt és azt állította, hogy terrortámadás történt. Azonban 2018-ban a fekete doboz adatainak elemzése során már arra jutottak a franciák, hogy a balesetet a repülőgép fedélzetén keletkezett tűz okozta, de azt nem tudták megállapítani, mitől csaptak fel a lángok.

Mindez azért jelentős tény, mivel az Airbus biztonsági kézikönyve is megjegyzi, ha ilyen állásban hagyják, akkor a maszkból szivároghat az oxigén. Emellett az útmutatók kiemelik, hogy ennek a cseréjét gondosan kell elvégezni, pont a már említett szivárgás miatt. Cseppfolyós állapotában az oxigén gyúlékony.

Egyébként a pilótáknak akkoriban nem volt tilos a dohányzás a fedélzeten.

A fekete doboz hangrögzítője ugyancsak felvette, ahogy a személyzet a tűzről beszél és a repülőgép automatikus ACARS üzenetküldő rendszere ugyancsak füstöt jelzett. A BEA korábbi jelentése megállapította, a lángok gyorsan terjedtek az utazómagasságban tartózkodó gépen, a pilóták pedig ezt követően gyorsan elveszítették felette az irányítást.

Egy 2019-es dokumentum tanúsága szerint a repülőgép működésével kapcsolatban több olyan probléma is felmerült, melyet a pilóták nem jelentettek, így a karbantartók sem tudtak róla. Mindezt azért, hogy a gépnek ne kelljen a javítások miatt a földön vesztegelnie. Így a nyomozók azt is megállapították, hogy emiatt olyan állapotban volt a gép, hogy nem lett volna szabad felszállnia Kairóból. Egyiptom továbbra is kitart a terrortámadás mellett. Utóbbi azonban alighanem a kártérítési felelősség alóli kibújást célozza, ugyanis ebben az esetben nem kellene fizetnie az áldozatok hozzátartozóinak.

A tragédiában 66 ember veszítette életét.