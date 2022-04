Bűnszervezetben elkövetett pénzmosással gyanúsítják a pünkösdi egyház misszióvezetőt, le is tartóztatták őket

Korábban a bukott fideszes képviselő, Simonka György gyanús vállalkozását is segítették.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette, különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják a Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó, békéscsabai központú Közösségi Misszió ügyvezetőit – írja a Magyar Narancs.

A portál értesülése szerint a békéscsabai központú, kiterjedt térségi intézményrendszert működtető misszió ügyvezetőit, V. Gy.-t és V. K.-t letartóztatták.

A fogyatékos és idős személyek nappali ellátásában és a házi segítségnyújtásban Békés megyében és a dél-alföldi régióban, míg a pszichiátriai betegek bentlakásos otthona tekintetében országos ellátási területtel működő Közösségi Misszió a Magyar Pünkösdi Egyház intézménye. A Békés Megyei Főügyészség a portál kérdésére azt közölte: a büntetőügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága két személyt hallgatott ki gyanúsítottként. Az ügyészség nem nevezte meg az érintetteket, akiket április 20-án vettek őrizetbe, majd a Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte a letartóztatásukat.

A Magyar Pünkösdi Egyház honlapján „a Parlament által elismert bevett egyházként” mutatja be a keresztény, pünkösdi-karizmatikus irányultságú felekezetet. Amint arról a Népszava is beszámolt márciusban, a korrupciós bűncselekményekkel vádolt volt fideszes politikust, a politikából április 3-án távozott Simonka György gyanús vállalkozását korábban a Magyar Pünkösdi Egyház is segítette.

A 24.hu akkor azt írta, hogy az egyház egyik szervezete pontosan 230 millió forintot követel Simonka egykori cégétől. Ugyanis a felekezethez tartozó Segítő Szolgálat még 2017-ben nyújtotta a jelentős összegű kölcsönt a mára felszámolás alatt álló Paprikakert TÉSZ Kft.-nek.

Megjegyezték, utóbbi az egyik olyan gazdasági társaság, amelynek tevékenysége a fideszes politikus és 32 társa ellen felhozott vádak középpontjában áll. A többi közt korrupcióval, 1,4 milliárd forintos költségvetési csalással vádolt korábbi fideszes képviselő az ügyészség szerint bűnszervezetet irányított, ami miatt nyolc és fél év fegyházbüntetés kiszabását és 850 millió forint vagyonelkobzást indítványozott vele szemben a vádhatóság.