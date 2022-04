Elon Musk megvenné a Coca-Colát is, hogy visszategye bele a kokaint

A Twitter után nem is olyan biztos, hogy ezt viccnek szánta.

Ismét tweetelt a Tesla és a SpaceX mellett immár a Twitter új tulajdonosa, Elon Musk. Nem is akármit, eszerint a Coca-Cola megvételén gondolkozik, mégpedig abból a célból, hogy az üdítő ismét kokaint tartalmazzon.

A rövid bejegyzésben azt írta:

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in