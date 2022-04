Zöldeket beszélnek: podcastet indított a Greenfo

Zöldminisztérium 2010 óta nincs, és a környezeti értékek megóvásáért akár konfliktusokat is vállaló rádióadások sincsenek már.

Meghalt a rádió, éljen a podcast: a közéleti rádióműsorok szerepét egyre inkább az online hallgatható interjúk, vitaműsorok, beszélgetések veszik át. Lehetne akár természetes evolúciós folyamat (a podcastok népszerűsége világszerte látványosan nő), Magyarországon azonban a politika keze is benne van: miután a Klubrádiótól elvették, a Tilostól pedig épp most veszik el a frekvenciát, nem is maradt olyan csatorna, ahol ne az szólna, amit a kormány hallani szeretne.

Márpedig a környezetvédelemről nem szeretne, pontosabban: hallani se akar róla. Zöldminisztérium 2010 óta nincs, és a környezeti értékek megóvásáért akár konfliktusokat is vállaló rádióadások sincsenek már, hiszen a jelen feltételrendszerben nagyon nehéz úgy a fenntarthatóság témáiról beszélni, hogy az ne tűnjön egyben politikai állásfoglalásnak is.

Sarkadi Péterről, a lapunkban is rendszeresen idézett Greenfo főszerkesztőjéről mindenesetre elmondható, hogy addig csinálta, amíg lehetett: volt műsora a közrádióban és kereskedelmi adón is, foglalkozik webrádiózással, újabban pedig podcastot is készít. A péntekenként jelentkező Zöld Hét klasszikus hírháttér-műsor, amelyben a szerkesztő-műsorvezető szakértő vendégekkel veszi sorba és kommentálja az előző hét legfontosabb környezeti híreit.

Az első adás április 22-e, a Föld napja alkalmából került ki a világhálóra. A két vendég Sipos Katalin biológus, a WWF Magyarország igazgatója, és Fülöp Sándor környezetvédelmi jogász, az első magyar zöld ombudsman volt (utóbbinak a hivatala ugyanúgy járt, mint a zöld tematika a hazai mainstream elektronikus médiában). A műsorfolyam második állomás most pénteken kerül fel a Greenfóra, a Facebookra és az ismertebb podcast-kikötők illetve megosztók (Spotify, Anchor, Soundcloud ITunes) felületeire. Most Bardóczi Sándor budapesti főtájépítész, és Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub elnökségi tagja lesz a beszélgetőpartner.

A Zöld Hét – ugyanúgy, ahogyan a Greenfo is, támogatásokból és adományokból (meg rengeteg önkéntes munkából) él. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert amíg a téma jelen volt a sugárzott médiában, rendszerint megtalálta a maga támogatóit – kit az üzlet, kit az elkötelezettség vagy a lelkiismeret vitt oda. Mindenesetre a finanszírozás valahogyan rendre megoldódott – hátha így lesz ezúttal is.