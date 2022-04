"A honatyák jobban tennék, ha a zsebükben tartanák a kezüket"

Immár ötvenhat képviselő, közel az alsóház fele érintett szexuális visszaélésre vonatkozó gyanúsításokban. A botránysorozatból eddig kimaradt Munkáspárt sem ártatlan.

A jövő csütörtöki részleges, de egész Londont érintő helyhatósági választások előtt a szavazók csak kapkodják a fejüket a parlament alsóházából érkező újabb és újabb erkölcsi botlások hallatán. A munkahét azzal kezdődött, hogy egy változatlanul meg nem nevezett konzervatív képviselő a Mail on Sunday lapnak nyilatkozva Sharon Stone Elemi ösztönök-beli ikonikus lábmozdulatainak utánzásával gyanúsította meg a Munkáspárt vezető-helyettesét. Mint kifejtette, így akarja a 42 éves Angela Rayner elterelni Boris Johnson figyelmét, amikor vele szemben helyezkedik el fontos parlamenti viták során. A vádaskodás annyira abszurd, hogy a kormányfő maga is cselekvésre kényszerült, előbb Twitter-üzenetben, majd egy közvetlen telefonhívás során is felháborodásáról biztosította a sokat tapasztalt politikus asszonyt.

A hét közepén újabb, szinte hihetetlen vihar zúdult Westminsterre, amikor két, ugyancsak anonim konzervatív képviselőnő azzal vádolt meg egy férfi kollégát, hogy múlt héten az alsóházban, illetve egy bizottsági ülés közben is leplezetlenül nézett pornófelvételeket a telefonján. Egyikük úgy érezte, a férfi észrevette, hogy rajtakapták, de nem zavartatva magát folytatta az élvezetet. A másik tanú megpróbált fotót készíteni felfedezéséről, de annak minősége nem üti meg a mércét. Az ügyet elsőként a chief whip, a konzervatív frakció fegyelmi felelőse kezdte alaposabban feltárni, de rövidesen átkerült a szexuális visszaéléseket, molesztálásokat vizsgáló független testület elé. Ez a grémium alaposan túl van terhelve, és egy-egy feladatát hónapokig, sőt évekig elhúzza. A múlt heti Sunday Times szerint 56 képviselőre vonatkozó panaszokat és sérelmeket kell tanulmányoznia, de a lista azóta csak gyarapodott. A szám ijesztő, ezek szerint a 650 fős alsóház közel tizede követhetett el valamiféle szexuális kihágást. Nem csoda, hogy

Bajba került a héten az alsóház első bevallottan transzgender, pontosabban életének korábbi traumatikus, nemi erőszakot és molesztálást magába foglaló esetei miatt átoperálásra készülő konzervatív képviselője is. A 37 éves Jamie Wallis ellen vádat emelt a dél-walesi rendőrség, amiért gondatlan vezetés miatt balesetet okozott, azt nem jelentette, gépjárművét pedig veszélyes helyzetben hagyta. A politikus 2019 óta tagja az alsóháznak, miután három évtized óta először hódította el a Munkáspárttól a walesi Bridgend mandátumát.

A Labour mindeddig látványosan érintetlen maradt az erkölcsi botrányok által. Ám nincsenek csodák, egy walesi képviselő asszony bejelentette, az árnyék-kormány egyik tagja buja megjegyzést tett rá. Azt találta mondani róla, hogy

Munkatársaival folytatott konzultációja után a politikus úgy érzi, nem áll érdekében felfedni személyazonosságát, illetve panaszt tenni a nyilvánosság előtt. Az ellenzék vezére, Sir Keir Starmer "rendkívül aggasztónak" nevezte a fejleményt, árnyék munka- és nyugdíjügyi minisztere, Jonathan Ashworth pedig az állítás kivizsgálására szólított fel.

Úgy tűnik, öt évvel az eredeti #MeToo megnyilvánulások után képviselőnők egy új nemzedéke számára betelt a pohár és készek "közkinccsé" tenni az egy képviselő által "hím állatoknak" nevezett férfi kisebbség által elkövetett indiszkréciókat. Harriet Harman, a jelenlegi legrégebben szolgáló képviselőnő úgy fogalmazott, hogy az országgyűlés fiatalabb tagjai "a kirívó jelenségekkel szemben zéró toleranciát tanúsítanak és a nőgyűlölők nem maradhatnak rejtve". Pénteki Sky News-interjújában Anne-Marie Trevelyan nemzetközi kereskedelmi miniszter egészen odáig ment, hogy