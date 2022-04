Idén lesz bakonyi mozgóképünnep

Fizetős formára vált a tavaly indult Magyar Mozgókép Fesztivál: a szervezők mintegy száz filmmel kecsegtetik a film szerelmeseit.

Fazakas Péter A játszma című egészestés nagyjátékfilmje nyitja meg a június 9. és 12. között megrendezett Magyar Mozgókép fesztivált – jelentették be tegnap Veszprémben sajtótájékoztató keretében. Lukácsy György fesztiváligazgató elmondta: négy nap alatt mintegy száz film, köztük húsz premier várja a rendezvényre érkezőket a bakonyi megyeszékhelylen, illetve Balatonfüreden és Balatonalmádiban. Nem mellékesen, a nyitófilm a nagysikerű Vizsga folytatása és a hatvanas években játszódó krimibe visszatérnek a korábbi szereplők: Nagy Zsolt, Hámori Gabriella és Scherer Péter – ám talán a legüdítőbb hír, hogy Kulka János is újra látható lesz nagyvásznon.

Ha a rendezvény múltját nézzük, számtanilag a második ilyen fesztivált rendezik meg, miután a tavalyi kiadás a 2014-ben alapított budapesti Magyar Filmhetet váltotta, mely viszont hét évvel korábban az 1965 óta megrendezett Magyar Filmszemlét nyugdíjazta. Az új rendezvény magába olvasztotta a Veszprém-Balaton európai kulturális főváros keretében először – és egyben utoljára – megrendezett tavalyelőtti Filmpikniket is.

A Mozgókép Fesztivállal egyébként hosszú távra terveznek, korábban lapunknak Káel Csaba úgy nyilatkozott: azon dolgoznak, hogy az új fesztivál sikeres legyen, egy különleges filmes élmény, és a közönség és a szakma is élvezze, megszeresse. Ha ez így lesz idén és jövőre is, akkor nem lesz kérdés, hogy az EKF programot követően is megrendezik a fesztivált. Minden bizonnyal ezért neveztek ki Muszatics Péter művészeti igazgató mellé egy fesztivál igazgatót is a már említett Lukácsy György személyében. „Nagy lelkesedéssel indítottuk útjára tavaly, a magyar film 120 éves jubileumát ünnepelve a Magyar Mozgókép Fesztivált. Most, a második kiadásra készülve, a lelkesedésünk még nagyobb, hiszen tavaly elismerő visszajelzéseket kaptunk a szakmabeliektől és a közönségtől egyaránt” – húzta alá Káel Csaba filmügyi kormánybiztos a sajtótájékoztatón. Lelkesedésben Navracsics Tibor sem rossz, a Veszprém-Balaton 2023 – EKF program megvalósításáért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott: „Távlati célunk Európa új kulturális-kreatív ipar régiójává válni, a film pedig ennek az ágazatnak az egyik legdinamikusabban fejlődő területe, így nem titkolt célunk, hogy a mozgóképszakma találkozóhelyévé szeretnénk válni.”

Azért érdemes részleteséggel taglalni a Mozgókép Fesztivál hátterét, hiszen az új hibrid rendezvény afféle magyar csoda: egyrészt egy közönség-fesztivál, másrészt a Magyar Filmakadémia szakmai elismeréseket osztó gáláját a Magyar Filmdíjat is magába foglalja az esemény zárónapján. Az, hogy a különböző kategóriákban mely filmeket jelölnek elismerésre, majd csak jövő hét kedden jelentik be – de az biztos, hogy minden nominált alkotást vetítenek majd. A díjakról pedig – kissé unortodox módon – nem egy zsűri dönt majd, hanem a filmakadémia tagjai titkos szavazással. Az, hogy a mintegy négyszáz tag hol és mikor nézi a filmeket, az Lukácsy tájékoztatása szerint vagy egy dedikált, jelszóval védett streaming formában, vagy akár a fesztiválon nagy vásznon is megtehetik. Már, ha persze, eddig nem látták a filmeket, mert főleg már bemutatott alkotásokat kínál a rendezvény. Például az esemény zárófilmje, Pálinkás Norbert rendezte Katinka című életrajzi dokumentumfilmet már egy hónappal korábban bemutatnak a mozikban.

Az új igazgató a sajtótájékoztatón elmondta: A játszma mellett mindazonáltal két egészestés produkció premierjét tartják majd Veszprémben: a Papp Gábor Zsigmond rendezte Bereményi kalapja című dokumentumfilmét, de ott lesz először látható Rohonyi Gábor és Vékes Csaba romantikus vígjátéka, a Szia, Életem!, melyben olyan színészeket láthatunk, mint Thuróczy Szabolcs, Básti Juli, Mucsi Zoltán és Kovács Patrícia. A nagy gálák háziasszonya Juhász Anna irodalmár lesz, aki Prokopp Dórától veszi át ezt a szerepet. A retrospektív programok keretében pedig a fesztivál a Kár a benzinért című film vetítésével emlékezik meg a 100 éve született Pécsi Sándorról, a 120 éve született Jávor Pál tiszteletére pedig látható lesz a Toprini nász című felújított klasszikus.