Szoboszlai tisztára De Bruyne

Nagyszerű napjai vannak Szoboszlai Dominiknak: csütörtökön győztes csapatban szerepelt az EL elődöntőjében, majd az ESPN Kevin De Bruyne-höz hasonlította.

Bő 70 percet a pályán töltött Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig magyar válogatott középpályása a skót Rangers elleni Európa Liga-elődöntő németországi odavágóján, amelyet csapata – Gulácsi Péterrel a kapuban, de az eltiltott Willi Orbán távollétében – 1-0-ra nyert meg. Ezzel a lipcsei együttes egy lépéssel közelebb került a fináléhoz, ami a három magyar játékosra tekintettel kifejezetten örömteli, legutóbb ugyanis több mint 10 éve, Gera Zoltán révén szerepelt honfitársunk egy európai kupa döntőjében. A gárda nehezen törte fel az elsődlegesen Lipcsébe védekezni érkezett skótok védelmét, a 85. percben Angelino egy pazar kapáslövéssel állította be az 1-0-ás végeredményt (a másik ágon a Frankfurt 2-1-re győzött a West Ham otthonában).

„Okosan kell futballozni egy ilyen defenzív alakulat ellen. Türelmesek voltunk, ennek meg is lett az eredménye, sőt volt rá esélyünk, hogy akár több góllal nyerjünk – értékelt Gulácsi. A csapatkapitány szerint nehéz lesz a jövő heti visszavágó, noha az EL előző köreiben jól teljesítettek idegenben is. - Számunkra különleges helyzet: bejuthatunk egy európai kupasorozat döntőjébe. Megteszünk ezért mindent”.

A találkozó után az amerikai ESPN nevű sportcég listát közölt a világ legjobb 21 éven aluli tehetségeiről, ami Szoboszlai számára újabb elismeréssel szolgált. Nem meglepő módon az első helyen Erling Haaland, a futballklubok legszűkebb elitje által körüludvarolt norvég támadó szerepel, de az előkelő 21. helyen található Szoboszlai is. Ezzel pedig olyan neves játékosokat utasít maga mögé, mint a Manchester Cityt is megjárt, jelenleg a Barcelonát erősítő Éric Garcia, vagy a szintén a katalánoknál futballozó Nicó, illetőleg lipcsei csapattársa, Josko Gvardiol. De ennél is figyelemreméltóbb, amit az ESPN a magyar játékos jellemzéseként megfogalmazott: „Szoboszlai képességei nem állnak messze a világ egyik legkiválóbb középpályásáétól, Kevin de Bruynéétől. Egy igazi játékszervező” – olvasható az indoklás, miért került a 39 labdarúgót taglaló rangsorba. Az ESPN kiemeli, hogy veszedelmes passzokkal tudja megbontani a riválisok védelmét, valamint hogy elképesztően jó a lövőtechnikája, távolról is gólerős. Hiányosságaként felróják neki, hogy cselezhetne jobban, illetőleg akkor lenne még inkább meghatározó a középpályán, ha hatékonyabban védekezne, szerelne, és több labdát szerezne.

A magyar szurkolót nyilván büszkeséggel tölti el az amerikai sportmédium írása, egyúttal azonban lelombozó is. A felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiát speciel 2005-ben alapította Orbán Viktor, a miniszterelnök elmúlt három kormányzati ciklusa alatt a magyar futball, s így az utánpótlás egészen döbbenetes összegekből gazdálkodhatott, és mégsem egy olyan fiatal futballistát hasonlítanak korunk valóban egyik legkiválóbb fedezetéhez, aki ebből a rendszerből került ki. Hanem azt a Szoboszlait, aki édesapja egyéni képzésekre szakosodott edzői munkájának köszönhetően indult el a klasszissá válás útján…