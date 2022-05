Moszkvának konkrét terve van Moldova inváziójára

Azt írja ukrán hírszerzési forrásokra hivatkozva a The Times brit kiadása, hogy Oroszország egyértelmű terveket dolgozott ki Moldova inváziójára. Kijevben úgy számolnak, a Kreml már elhatározta magát ebben a kérdésben. Számukra döntő jelentőségű lesz, hogy milyen eredményre vezetnek a moldovai fejlemények. Amennyiben az oroszoknak sikerül átvenniük az irányítást az ország felett, akkor Ukrajna katonailag sebezhetőbbé válik. Ha Moszkva Oroszország elismeri a Dnyeszter Menti Köztársaság függetlenségét, az a kelet-ukrajnai forgatókönyv megismétlését jelentené.

A lap szerint az orosz titkosszolgálatok mérlegelik annak lehetőségét is, hogy feszültséget és zavargásokat szítsanak az országban, ugyanis jelenleg az emelkedő árak miatt már így is nagy a társadalmi elégedetlenség. Ugyanakkor mindez ellentmond azoknak a nyugati hírszerzési információknak is, miszerint az oroszoknak nincs elég képességük ahhoz, hogy biztonságosan át tudjanak repülni az ukrán légvédelem felett Odessza térségében. Ezenkívül az oroszok lőszerrel való ellátásához és egységek megerősítéséhez szárazföldi „folyosót” kell létrehozni az elfoglalt Herszontól Mikolajiv és Odesza régión keresztül, ahol jelentős az ukrán ellenállás. Katonai elemzők szerint ezzel több célja is lehet Putyinnak:

Az utóbbi napokban már több nyugtalanító incidens is történt a szakadár köztársaságban. Az egyik helyi napilap pedig vasárnapi számában egyenesen beavatkozásra szólította fel az orosz elnököt.