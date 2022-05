Már 56 brit képviselőt érintenek szexuális visszaélések vádjai

A folytatódó erkölcsi kihágások elengedhetetlenné teszik a változtatásokat a "parlamentek anyjában", átfogó reformokat követelnek egyes képviselők.

A szokásos május eleji háromnapos Bank Holiday alatt sem szünetelt az országos vita az elmúlt héten kirobbant erkölcsi botránysorozatról és ennek következményeiről. A kezdeményezésekben oroszlánrészt vállal a házelnök, a munkáspárti Sir Lindsay Hoyle. Ha valaki, ő nem hunyhat szemet a tény felett, hogy immár összesen 56 képviselőt érintenek szexuális visszaélések vádjai. Az már a két vezető párt felelőssége, milyen lépéseket tesz az inkriminált három kormányzati személyiséggel és az árnyékkabinet két tagjával szemben.

A hétvégén annyiban egyszerűbbé vált a Konzervatív Párt helyzete, hogy az alsóházban telefonján pornófelvételek nézésén rajtakapott képviselő, Neil Parish szombaton lemondott mandátumáról. A devoni politikus elismerte, igaza van az őt feljelentő két kolléganőnek, de azzal az először bizarrnak hangzó állítással védekezett, hogy a pornótartalomhoz véletlenül, traktorokkal kapcsolatos információkat böngészve jutott el, igaz, másodjára már szándékosan keresett rá a szeméremsértő videóra. Egy helyi önkormányzati képviselő a The Telegraphnak nyilatkozva úgy vélte, a 65 éves nagyapa a Dominator szót üthette be a keresőbe, az pedig egy ismert kombájn márka, azaz valójában egy „szójáték” juttatta Parisht az illetlen portálra. A mentegetésben lehet némi igazság, amennyiben a visszavonulása kapcsán észak-somerseti családi farmján adott tévéinterjúját egy Claas Dominator 76 kombájnnal a háttérben vették fel.

A népszerű honatya bukása komoly viták tárgyává vált a hétvégén. Az LBC londoni rádióadó betelefonálós műsorában többen is felvetették, mennyire megengedhetetlen, hogy az adófizetők által eltartott képviselők egyáltalán használhatják telefonjaikat a parlamenti ülések során. Sir Lindsay Hoyle és a befolyásos Dame Andrea Leadsom, korábban a parlament kormánytöbbségének vezetője és többszörös miniszter az alsóház működési rendjének reformját követelik, felvetve akár a belső bárok bezárását. Úgy érzik, a „hedonista kultúra” lejáratja a parlament hírnevét. A legtöbb újságolvasó alighanem csak a múlt héten szembesült a parlamenti alkoholizálás mértékével. Mindez anakronisztikusnak tűnik és nem illik bele az embereknek a munkahelyi légkörrel kapcsolatos képébe és saját tapasztalataiba. A legutóbbi The Sunday Times egy "vezető westminsteri személyiségre" hivatkozva azt írta, hogy különösen a 2019-es "földcsuszamlásszerű" konzervatív győzelem nyomán bekerült fiatalokra jellemző a "gólyatábori italozási" mentalitás. Ez nem csupán a férfiakra vonatkozik, a segédszemélyzet egyik női tagját alkoholos befolyásoltság alatt öntudatlanul találták az egyik bár előtt.

Bár az italozó, nőgyűlölő, molesztáló, terrorizáló, sőt időnként a fajgyűlölet nyomait is eláruló parlamenti kultúra javításán némileg segített a független, panaszokat és sérelmeket kivizsgáló bizottság négy évvel ezelőtti felállítása, de a rendszer hírek szerint túl lassan működik. A GMB szakszervezet, melynek egyik ágazata érvényesíti a képviselők által foglalkoztatott dolgozók érdekeit, felvetette, hogy a politikusoktól elvéve központosítani kellene a személyzeti ügyek intézését. Ha továbbra is maguk is dönthetnének a megfelelő munkatársak, - gyakran családtagjaik - felvételéről, nem rendelkeznének korlátlan jogokkal a fizetések, szabadságolások, munkaidő és egyéb körülmények terén. Mindez "forradalmasítaná" a parlament működését.

A drasztikus változások ellenzői közé tartozik a szabadnapok alatt több tévéállomásnak, köztük a Sky News-nak nyilatkozó Kwasi Kwarteng. Az üzleti életért felelős miniszter a parlamenti tivornyázás ellenére helytelenítené a bárok bezárását, mert ez egy "túlzottan puritán" rezsimhez vezetne. A vezető politikus tagadta az alsóházi nőgyűlölet létezését is. A problémát abban látja, hogy "emberek egy rendkívül intenzív, hosszú munkanapokkal járó környezetben dolgoznak. Általában ugyan ismerik saját korlátaikat, tudják, hogyan kell tisztelettudóan viselkedni, de időnként nem követik a legmagasabb erkölcsi normákat". A hétvégén egyébként Boris Johnson korábbi kötelezettségvállalását megismételve Oliver Dowden, tory pártelnök megígérte, a következő parlamenti választáson a jelöltek fele nő lesz.

Az erkölcsi botlásokat követő megvalósult és várható lemondások miatt a kormánypárt több pótválasztás elé néz, melyeken ugyanúgy megbüntethetik a szavazópolgárok, mint az a közvélemény-kutatások szerint a most csütörtöki, több mint 5000 önkormányzati tagságról döntő helyhatósági vokson bekövetkezhet. Tory rebellisek az „i” napilapnak elárulták: az évtizedek óta tartott tanácsházák elvesztését "riasztó üzenetnek" tekintenék és ez felgyorsítaná a Boris Johnson elleni bizalmatlansági indítványt.