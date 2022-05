Vajna Tímea amerikai állampolgár lett

Szívében magyar marad, de lehet, hogy a gyermekei és az unokái már kizárólag az Egyesült Államokban fognak élni - írta.

Hivatalosan is amerikai állampolgár lett Vajna Tímea, ezt először egy amerikai zászlóval a háttérben jelezte Andy Vajna néhai filmügyi kormánybiztos Los Angelesben élő özvegye az Instagramon. Ezt követően egy másik képet is közzétett, amelyhez már szöveges magyarázatot is fűzött, állítása szerint „szívében mindig magyar marad”, noha megtörte a családi vonalat és - mint fogalmazott - „lehet, hogy már a gyerekeim és unokáim kizárólag Amerikában fognak élni, de az is lehet, hogy inkább Magyarországot választják majd”.

Eztán Vajna Tímea azt fejtegette, hogy az elmúlt kilenc év „nagyon sok lemondással, fegyelemmel és kitartással járt”, mert többek között nem láthatta férjét, családját, szeretteit, barátait, állatait. Hozzátette, biztonságot jelent számára, hogy amerikai lehet, „főleg ebben a mai világban”, csak az adó ne lenne közel 50 százalék. Azt reméli, jövőre ilyenkor már gyermekét tarthatja kezében az amerikai zászló helyett.