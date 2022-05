Erőszak, ital, kokain, egy kis személyiségzavar és borzasztó meglepetések az ágyban – így néz ki az évszázad legmocskosabb sztárpere

A két egykori házastárs színész évek óta húzódó pere gyaníthatóan mindkettejük becsületét tönkreteszi, miközben dollármilliók tömkelege a tét. Az ügyben egyre mocskosabb részletek kerülnek elő. Amber Heard-öt tegnap hallgatta meg a bíróság, előtte Johnny Depp beszélt. A tárgyalás ma is folytatódik.

Hetek óta lubickol a bulvársajtó abban a mocsokban, amely a két hollíwoodi színész, az egykor sztárházaspár Johnny Depp és Amber Heard dicstelen pere vet felszínre. Bár az ügy évek óta tart, ó eséllyel az egykori pár mindkét tagjának becsületén maradandó sebet ejtve – még közel sincs vége, sőt, most tetőzik csak igazán. Az alábbiakban azt tekintjük át, mi történt eddig.

Johnny Depp és Amber Heard a Rumnapló című film forgatásán ismerkedett meg 2009-ben, ahol Depp egy újságírót alakított, aki beleszeret a Heard által megformált Chenault-ba. Ekkor Depp még Vanessa Paradis francia színésznő-énekesnővel, Heard pedig Tasya van Ree fotóssal volt együtt, 2012-ben azonban mindkét kapcsolat véget ért, s hamarosan randevúzni kezdtek, 2014-ben pedig el is jegyezték egymást. 2015-ben házasodtak össze zárt körű Los Angeles-i ceremónián.

Alig 15 hónapnyi házasság után azonban Heard beadta a válókeresetet, egyben távoltartási végzést is kért Depp ellen, mondván, hogy a férfi bedrogozva, illetve részegen, verbálisan és fizikailag is bántalmazta őt, állítása szerint egy alkalommal például megdobta egy telefonnal az arcát. Depp tagadta a vádakat és azt állította, hogy a nő anyagi haszonszerzés érdekében állt elő a történettel. 2016. május 21-én bár valóban történt egy feljelentés Heard részéről ezügyben, a Los Angeles-i rendőrkapitányság bűncselekményre utaló bizonyítékot nem talált. E szakasz aztán ideiglenesen azzal lett lezárva, hogy Depp hétmillió dollárt fizetett Heardnek, és kiadtak egy közös nyilatkozatot, mely szerint „kapcsolatuk szenvedélyes volt és lobbanékony, de mindig a szerelem vezérelte”, valamint, hogy „egyik fél sem vádolt hamisan anyagi haszonszerzés céljából” és „soha nem volt fizikai vagy érzelmi bántalmazás szándéka.” A 7 millió dollárt Heard állítása szerint jótékony célra fordította, bár aztán hogy tényleg így tett-e, arra azóta sincs bizonyíték. Mindenesetre azt már ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy Depp mellett két korábbi élettársa is kiállt – Winona Ryder mellett az a Paradis is, akivel két gyermeket nevelt –, és egybehangzóan állította, hogy a vádak elképzelhetetlenek, s kedves, gondoskodó, a legkevésbé sem erőszakos férfiként jellemezték az 1995-ös Halott emberből és a 2000-es évek emblematikus Disney-franchise-ából, a Karib-tenger kalózai bólismertté vált színészt. 2017 januárjában aztán hivatalossá vált a válás, a perpatvar lezárult, legalábbis egyelőre.

Aztán jött 2018. december 18., amikor is a Washington Postban megjelélent egy véleménycikk Heardtől a nők elleni erőszakról. Ebben név szerint ugyan nem említette meg Deppet, viszont saját állítólagos áldozati mivoltára, valamint volt házastársa erőszakosságára utal benne, vagyis elég félreérthetetlenül ismételten Deppet támadta a nyilvánosság előtt. Volt férje 2019-ben indított ellene egy 50 millió dollár értékű pert az álláspontja szerint koholt vádak miatt, amit itt már kiegészített azzal is, hogy Heard nem áldozata hanem egészen konkrétan elkövetője volt a családon belüli erőszaknak,. Azt is hozzáfűzte, hogy az elszenvedett karaktergyilkosság tönkrevágta a karrierjét, például elvesztette Jack Sparrow kapitány szerepét a Karib-tenger kalózaiban, de kitették a Legendás állatok és megfigyelésük című franchise-ból is. Ekkor egyébként már javában zajlott egy másik per is, amit a színész a The Sun ellen indított, miután a brit bulvárlap „feleségverőnek” titulálta az egyik cikkében.

Heard kitartott álláspontja mellett, miszerint Depp rendszeresen bántalmazta őt, s azt állította, hogy még mindig vannak hegek a karján és a lábán, miután Depp átdobta őt egy pingpongasztalon. Fordult azonban a kocka 2020 elején, amikor is a Daily Mail birtokába került egy hangfelvétel, amelyen Heard nemcsak hogy beismeri, hogy fizikailag bántalmazta férjét, hanem még arról is beszél, hogy „nem tudja megígérni”, hogy nem fogja újra megtenni. Az ő esetében korábbi incidensről is van igazolt példa: 2009-ben például letartóztatták, amiért fizikailag bántalmazta akkori partnerét, Van Ree-t a washingtoni reptéren - s mint láttuk, ezzel szemben Depp mellett kiálltak korábbi párjai. A színésznő mindenesetre beadott egy 100 millió dollár értékű ellenkeresetet, mondván, hogy Depp „rágalomkampányt” indított ellene.

Volt férjének akadt egyéb kudarca: 2020 végén elvesztette a The Sun ellen indított becsületsértési pert, amit a karrierje is igencsak megsínylett. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a per nem a vitatott cselekmények tényállását volt hivatott eldönteni, hanem hogy a rendelkezésre álló információk alapján a bulvárlap nevezhette-e őt feleségverőnek. A bíróság szerint igen, ráadásul a fellebbezés lehetőségét is elutasították.

A korábbi pár egymás ellen indított perei azonban mostanáig húzódnak, és olyan hírességeket is beidéztek tanúként, mint James Franco, valamint Elon Musk, akikkel Depp szerint Heard megcsalta őt. A tárgyalás alatt továbbá különféle, kifejezetten mocskos részletek is előkerülnek. Még 2015 márciusában Heard egy veszekedés hevében állítólag levágta a férfi ujjhegyét egy felé dobott vodkásüveggel, amit Depp annak idején egy valótlan történettel simított el a nyilvánosság előtt, hogy megakadályozza a botrányt. Ehhez kapcsolódóan a színész azt is állította, hogy a viharos kapcsolata Hearddel nagymértékben hozzájárult az alkohol és drogproblémáihoz is, ennek ellenére igyekezett a veszekedésekből kihátrálni, volt, hogy a fürdőszobában bújt el őrjöngő felesége elől. A színésznő ügyvédei azt állították, hogy Depp maga vágta le az ujját, amit sms-ekkel véltek igazolni, a férfi jogi képviselői ellenben egy hangfelvétellel érveltek, ami a veszekedés alatt készült.

A kapcsolat talán leggusztustalanabb jelenete 2016-ban történt, Amber Heard április 21-én tartott 30. születésnapi bulija alkalmából, amelyt a pár közös lakásában rendeztek Los Angelesben. Depp késve érkezett az összejövetelre, amiből újabb veszekedés lett. A színésznő állítólag szidalmazta és megütötte férjét, mire Depp elhagyta a lakást és a Hollywood Hills-i házába ment. Másnap Heard elutazott a Coachella fesztiválra, Depp pedig ezt az alkalmat ki akarván használni, visszament, hogy a történtek után összeszedje a holmijait, ekkor azonban az egyik biztonsági őr arról tájékoztatta, hogy lehet nem ez a legjobb alkalom. A Hearddel közös hitvesi ágyukban ugyanis, ahol a férfi aludni szokott, egészen konkrétan egy kupac szar éktelenkedett. A színésznő ezt később a házban lakó két kutyára fogta, csakhogy a történet elég nehezen volt hihető, ugyanis kistestű yorkshire terrierekről lévén szó, nem is képesek ekkora végterméket produkálni. Ennek megfelelően Depp nem hitte el a magyarázatot és sejtését igazolja az ügyben nemrég tett tanúvallomás is: a biztonsági őr Starling Jenkins ugyanis elkísérte Heardöt a fesztiválra, ahol állítása szerint szóba került a Depp ágyán hagyott ürülék is, amit a színésznő ekkor még „egy szörnyű, rosszul elsült viccként” jellemzett. A színész állítása szerint az egész ügy annyira groteszk volt, hogy először csak kínjában nevetni tudott a történteken.

Depp egyébként arról is beszélt, hogy állítása szerint már többször el akarta hagyni feleségét, de a nő ekkor rendszerint öngyilkossággal fenyegetőzött. Tanúvallomásában emellett kitartóan tagadta, hogy bántalmazta volna Heardöt, ugyanakkor azt is közölte: akárhogy is alakul a per végeredménye, ő már akkor veszített, amikor volt felesége megvádolta a nyilvánosságban, mert ez a stigma élete végéig kísérteni fogja.

Az ügy legfrissebb fejleményeként szerdán ismét Heardöt hallgatta meg a bíróság, aki továbbra is kitartott amellett, hogy volt férje fizikailag és szexuálisan bántalmazta. A tárgyaláson arról az alkalomról beszélt, amikor állítólag Depp alkohol és valószínűleg kokain hatása alatt először megütötte őt, majd sírva kért bocsánatot tőle. Elmondása szerint akkor a férfi közölte vele: „inkább levágnám a kezemet, minthogy kezet emeljek rád”, de az erőszak folytatódott, s a színésznő azt állította, Depp többször lökdöste és ütlegelte őt. Ezek a bántalmazások szerinte jellemzően alkohol és/vagy drog hatása alatt történtek.

Heard sírva mesélte a bíróságnak, hogy amikor 2013 májusában Depp-pel a kaliforniai Hicksville-ben nyaraltak, a színész állítólag megvádolta őt azzal, hogy egy másik nővel flörtöl, majd rámarkolt a mellére és a combjaira, letépte róla a ruháját és átkutatta kokainért, az ujjaival behatolt a hüvelyébe. Azt is mondta, hogy felhívta a férfi húgát, Christit, hogy menjen értük, Depp pedig, miközben az autóban ültek, üvöltözni kezdett, majd lehúzta az ablakot, megragadta a kutyáját és kitartotta a mozgó autó ablakán. Egy másik történet szerint 2013 júliusában a Bahamákon nyaraltak a férfi két gyermekével, Lily-Rose-zal és Jackkel, amikor is Depp attól tartva, hogy a nő beszél gyermekeinek a függőségeiről, részegen nekiesett. Elmondása szerint nyakánál fogva a hálószoba oldalfalához csapta, majd közölte vele, hogy meg tudná ölni. Egy szöveges üzenet szerint továbbá „leszbikus tábori tanácsadónak” nevezte akkori feleségét. Az ekkor körülbelül 14 éves Lily-Rose állítólag pánikrohamot kapott és sírni kezdett.

Hogy az elmondottakból mi igaz, egyelőre nem világos. A per végkimenetelének eldöntését mindenesetre nem könnyítik meg a pszichológusi szakvélemények sem: múlt héten kedden a Depp tanújaként felkért Shannon Curry borderline személyiségzavart és hisztrionikus személyiségzavart diagnosztizált Heardnél, aki szerinte az előadásait szándékosan dramatizálja, a mentális problémák kiszámíthatatlan, instabil személyiséget eredményeznek. Úgy vélekedett, az ilyen karakterek túlságosan igénylik azt is, hogy a figyelem középpontjában legyenek, társként pedig támadóan viselkedhetnek. Ezzel szemben a Heard jogi képviselete által felkért Dawn Hughes kedden arról beszélt, hogy a színésznő szerinte poszttraumás stressz szindrómában szenved annak következtében, hogy Depp párkapcsolati erőszakot követett el ellene. Ezzel szemben a színész által átélt bántalmazást enyhének nevezte, mire Depp ügyvédje, Wayne Dennison egyrészt lejátszott egy hangfelvételt a házaspár egyik beszélgetéséről, amelynek tanúsága szerint Heard éppen azt magyarázta, hogy nem ököllel, hanem tenyérrel ütötte meg a férjét. Másrészt mutatott neki egy fényképet Depp részben levágott ujjáról, mire a pszichológus elismerte, hogy az nem nevezhető enyhe sérülésnek.

Depp és Heard perének még koránt sincs vége, s kérdéses, mi lesz a végkifejlet. Az mindenesetre bizonyos, hogy a színész karrierje már eddig is igencsak megsínylette az eljárást, fontos filmszerepekből zárták ki, ezzel szemben volt feleségéről egyelőre ez kevéssé mondható el. Ugyanakkor a közvélemény szemmel láthatóan egyre inkább a Karib-tenger kalózai egykori főhősének pártján áll, a YouTube-on milliós nézettséggel futnak a tanúvallomásáról készült videók, eddig pedig több mint három és fél millióan írták alá azt a petíciót, amely azt követeli, hogy a botrány miatt zárják ki Heardöt a 2023-ban bemutatandó Aquaman 2-ből.