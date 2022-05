Meghalt Berki Krisztián médiaszemélyiség

Az egykori valóságshiow-sztár, és budapesti főpolgármester-jelölt 41 éves volt.

Péntek reggel meghalt Berki Krisztián – írja a Blikk, s a halálesetet a lapnak a rendőrség is megerősítette. Mint arról beszámoltak, reggel a rendőrség több autóval szállt ki egy budapesti IX. kerületi társasházba, ahol lakott. Befutott egy mentőautó is.

A lap szerint a szomszédok állítólag már több napja kiabálást, veszekedést hallottak Berki Krisztián lakása körül, ahova korábban is riasztották már a rendőröket. Úgy tudni, a helyszínen ezekben a percekben is ott van Berki Krisztián felesége, valamint időközben megérkezett a helyszínre az exe, Hódi Pamela és a lánya is.

Az esettel kapcsolatban a rendőrség korábban az Origónak azt mondta, haláleset miatt tartanak szemlét. Idegenkezűség gyanúja nem vetődött fel, vagyis

Berki Krisztián a 2004-2005-ös szezonban tagja volt az FTC futballcsapatának – sérülés miatt 25 évesen visszavonult –, majd a futballcsapatot működtető cég, a Ferencváros Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, 2019-ben Budapesten a főpolgármester-választáson hivatalosan független jelöltként indult.