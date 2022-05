Tizenkét munkanap elég volt Balásy Gyula cégeinek, hogy nyertes pályázatot írjanak az 50 milliárdos kormányzati tenderért

Hiába, tehetségnek születni kell.

Bombameglepetés nem született, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) 50 milliárdos keretszerződésű rendezvényszervezési tenderén ezúttal is Balásy Gyula cégei kasszíroztak nagyot - vette észre a Magyar Hang az uniós közbeszerzési értesítőben. A szerződés az állami és a kormányzati cégek várható programjainak lebonyolítása mellett magában foglalja a a cateringet, a személyvédelmet és a rendezvényeket beharangozó reklámkampányokat is.

Beszédes, hogy a Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter felügyelete alá tartozó NKOH december 8-án írta ki az óriáspályázatot, december 23-án délelőtt pedig már le is zárta, vagyis Balásy Gyula cégeinek mindössze 12 munkanap elég volt a nyertes pályázat elkészítésére.

A pályázatra két versenyző nevezett, a Moonlight Event Kft. és a Visual Europe Zrt. tandeme és a Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft. A Moonlight Event Kft. és a Visual Europe Zrt. is Balásy Gyulának, a kormány kedvenc médiavállalkozójának érdekeltségében áll: előbbinek Balásy Gyula a tulajdonosa, de utóbbi is az ő holdudvarába tartozik, mivel a cég fő tulajdonosa a szintén Balásy Gyula kezében lévő New Land Media Kft.

A Rókusfalvy Pál és testvére, Gábor által vezetett, egyébként szintén kormányközeli érdekeltségű Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft. ezúttal nem nyert.