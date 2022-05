Londonban aratott, Angliában kevésbé tört előre a Labour

Jelképes jelentőségű kerületeket vesztett el a kormánypárt, nem függetlenül folyamatos botrányaitól.

Lassan csordogáltak a csütörtöki helyhatósági és északír nemzetgyűlési választásról érkező hírek és végeredményt csak a hétvégére lehetett várni, de péntek reggelre három londoni "bomba" is robbant. Elsőként a Margaret Thatcher kedvenc kerületeként emlegetett délnyugat-londoni Wandsworth "esett el" és került 44 év után először munkáspárti vezetés alá. A szavazópolgárok annak ellenére fordultak el a toryktól, hogy a délnyugat-londoni fellegvár a fővárosban egyedüliként áprilisban csökkentette az egy évre előre megállapított helyi adót. Hiába igyekezett a kerületvezetés távol tartani magát a kormányzó Konzervatív Párt országos problémáitól, a lapunk tudósításaiban is gyakorta emlegetett partygate-től, az erkölcsi botlásoktól, nem is beszélve az egyre emelkedő inflációról és megélhetési válságról, a búcsúzó tory polgármester, más alulmaradt kollégákkal együtt a vereség egyik okaként említette a szavazók Boris Johnsonnal szembeni bizalmatlanságát.

Wandsworth 1978, Westminster pedig az önkormányzat 1964-es létrejötte óta mindig konzervatív irányítás alatt állt, ami az ország politikai központjában és olyan gazdag városrészekben, mint Mayfair vagy Belgravia nem volt nagy csoda, még ha a hatalmas kerületnek vannak lerobbantabb részei is. Most azonban, az országos hangulat jeleként, az itt lakók átpártoltak a Munkáspárthoz. Legalább ilyen jelképes értékű az észak-londoni Barnetben beállt fordulat. A jelentős zsidó közösséggel rendelkező körzetnek komoly fenntartásai voltak a Munkáspárttal szemben a 2019-es parlamenti választás előtt, miután Jeremy Corbyn vezetése alatt egymást követték az antiszemitizmusról tanúskodó esetek. London hasonlóan baloldali hatalmi központtá vált, mint nemrégiben Budapest.

Boris Johnson miniszterelnök péntek délelőtt nyugat-londoni választókörzete, Uxbridge és South Ruislip egyik iskoláját felkeresve újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy a kormánypárt "nehéz éjszakán vannak túl". Az eredményeket "vegyesnek" nevezte, mert Angliában nyertek új, de vesztettek régen őrzött képviselői helyeket. Elszállt többek között Nyugat-Oxfordshire, David Cameron egykori kormányfő lakhelye is. Johnson "természetesen" magára vállalta a felelősséget. Úgy érezte, a választók megüzenték a minisztereknek, koncentráljanak végre a nekik fontos területekre.

Kommentátorok, köztük a Sky News politikai főszerkesztője, Beth Rigby értékelése szerint az angliai tory veszteségek összességükben nem katasztrofálisak, tekinthetők akár "ciklusközi kiábrándulásnak". Az ellenzéki Munkáspárt jó úton jár, de messze van attól a támogatottságtól, ami a legkésőbb 2024 telén esedékes parlamenti választásra megcélzott többséghez kell. A jelenlegi becsléseket országos szintre átszámolva a labour 35 százalékot, a toryk 30 százalékot szereztek volna. Igazán elégedettek azonban Liberális Demokraták lehetnek, akik a délkelet-angliai országrészben szerzett plusz szavazataikkal az újjáéledés benyomását keltik. A konzervatívok számára ez még aggasztóbb lehet, mint a munkáspárti megerősödés, hiszen fennáll a liberális-baloldali kormányváltó koalíció veszélye.