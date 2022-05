Vétóalku a Karmelitában: Von der Leyen hasznosnak nevezte találkozóját Orbán Viktorral

Régiós együttműködés segítheti az olajembargóval szembeni magyar ellenállás feloldását – adta értésre Ursula von der Leyen a budapesti tárgyalása után.

“Hasznos volt a ma esti megbeszélés Orbán Viktor miniszterelnökkel, segített abban, hogy tisztázzuk a szankciókkal és az energiabiztonsággal kapcsolatos kérdéseket. Sikerült haladást elérnünk, de további munkára van szükség. Össze fogok hívni egy videokonferenciát a régiós szereplők részvételével, hogy megerősítsük az olajinfrastruktúrával kapcsolatos együttműködést” – írta a Twitteren Ursula von der Leyen, miután hétfő este Budapesten tárgyalt Orbán Viktor kormányfővel.

