Miközben a barátnőjét hat év börtönre ítélték, a propagandistává változtatott belarusz újságíró megházasodott mással

Egyre bizarrabb a gépeltérítéssel elfogott egykori pár története.

Amint arról néhány napja a Népszava is beszámolt, társadalmi gyűlöletkeltés címén hat év börtönre ítélték Szofija Szapega orosz állampolgárságú joghallgatót, akit barátja, Raman Prataszevics kormánykritikus belarusz újságíróval együtt tartóztattak le tavaly, miután belarusz vadászgépek leszállásra kényszerítették a Ryanair Athénból Vilniusba tartó menetrend szerinti utasszállító repülőgépét Minszkben.

Arról már korábban is lehetett tudni, hogy a Belaruszban szélsőségesnek nyilvánított Nexta Telegram-csatorna alapító-főszerkesztője, Raman Prataszevics sorsa egészen másképp alakult, mint egykori barátnőjéé, a férfi ugyanis többször is feltűnt a belarusz kormánypárti, illetve állami médiában, ahol - családja és támogatói szerint kényszer hatására - nyíltan szembefordult korábbi önmagával, s a Lukasenka-rezsimet kezdte éltetni. Most azonban - szúrta ki a 444 - újabb, meglehetősen bizarr történet látott napvilágot, a férfi ugyanis összeházasodott egy másik lánnyal.

Raman Prataszevics hosszú blogbejegyzésben magyarázkodott, ebben egyebek között arról írt, hogy Szofija Szapegával amúgy sem volt már jó a viszonya, kapcsolatuk megmentésére utaztak Görögországba, de ez nem sikerült, így Vilniusba visszaérve valószínűleg amúgy is szakítottak volna. Azt fejtegette továbbá, hogy volt barátnőjét nem a vele való kapcsolat miatt ítélték el, hanem mert szervezkedett a belarusz állam ellen. Magáról az ítéletről szólva pedig úgy vélekedett, hogy bár őt is „kellemetlenül érintette” a letöltendő börtönbüntetésről szóló hír, ahhoz képest, hogy akár húsz évre is ítélhették volna, ezt még megnyugtatónak is nevezte. A saját ügyére vonatkozóan azt emelte ki, hogy a vizsgálatok továbbra is zajlanak, miközben rengeteg más ügyben tanúskodik, azt pedig tagadta, hogy szabadon járna-kelne az országban, viszont mint fogalmazott, házi őrizetben lenni szerinte még mindig jobb, mint előzetes letartóztatásban.

A small tragedy in Belarus just had a nasty turn. Sofia Sapega, who was seized as a girlfriend of Roman Protasevich in an airplane hijacking, got 6 years jail term. Then Roman, also in Lukashenko's hands, announced that he is no longer with her. In fact, he just married... pic.twitter.com/gJvdrT7vo6