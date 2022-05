Abortusz-botrány: Mindkét oldalt háborúba hívta az amerikai legfelsőbb bíróság kiszivárgott határozattervezete

A végső szót majd novemberben a választók mondják ki.

A washingtoni rendőrség 2021 január 6-a óta semmit sem bíz a véletlenre. A múlt héten „megmászhatatlan” kerítést vontak a legfelsőbb bíróság köré. A budapesti Nemzeti Múzeumhoz hasonló formájú épület most ostromlott erődre hajaz. A terhességmegszakítás ügye körül forrnak az indulatok, mindkét oldalon akadnak, akik nem riadnak vissza az erőszaktól és a Capitolium tavalyi megrohamozása óta világos, hogy a biztonság fontosabb a jó turistafotóknál.

A kerítés azonban nem elég. A legfelsőbb bíróságnak kilenc tagja van, aki akarja, könnyen megtudhatja, hol laknak és melyik vendéglőbe járnak. Így aztán a szenátus hétfőn közfelkiáltással törvényjavaslatot fogadott el arról, hogy nem csak a legfelsőbb bíróság bíráit, hanem azok családtagjait is megilleti a US Marshals Service védelme. Ez a mintegy négyezer fős szövetségi fegyveres testület őrzi többek között országszerte a bírósági épületeket és vigyáz a polgári légi közlekedés biztonságára. Azért van rájuk szükség, mert egy hete kiszivárgott a legfelsőbb bíróság abortuszügyben várható döntésének első tervezete, s azóta a bírákat és családtagjaikat is tömegével érik fenyegetések. Az egyik különösen népszerű összeesküvés-elmélet szerint a nyár derekára várható döntés előtt egyes abortuszellenes bírókat esetleg megpróbálhatnak rábeszélni döntésük megváltoztatására – ezért az elvben velük azonos, „életpárti” oldalról családtagjaik megölésével fenyegetik a testület konzervatív tagjait.

Az érintetteket azonban nem csak a „sajátjaik” vegzálják, hanem a nők választási joga mellett harcosan kiálló mozgalmak is. A főváros megbénítására törő Shutdown DC csoport mintegy száz tagja hétfőn virrasztást tartott az abortuszellenes többségi véleményt megfogalmazó Samuel Alito bíró észak-virginiai házánál. Mások a szintén a jobboldali többséghez sorolt Brett Kavanaugh bíró és a testület elnöke, John Roberts Washington egyik marylandi elővárosában lévő házai között szerveztek felvonulást. Ezek kapcsán még Joe Biden is megszólalt: közleménye szerint támogatja a szólás és a demonstráció szabadságát, de elítél minden erőszakos megnyilvánulást. Arról nem is beszélve, hogy mint republikánus honatyák tüstént figyelmeztettek, a bírók erőszakkal vagy fenyegetéssel való befolyásolása bűncselekmény.

Akárcsak a gyújtogatás. A wisconsini Madisonban a hétvégén ismeretlenek két Molotov-koktélt dobtak egy abortuszellenes lobbiszervezet irodájára. A tűz károkat okozott, de senki sem sérült meg. Szilveszterkor a Tennessee-ben lévő Knoxville egyetlen abortuszklinikáját gyújtották föl, a tettes azóta sincs meg. Az ilyen klinikákon egyébként nem csak művi terhességmegszakítást végeznek, hanem a jóval kíméletesebb abortuszt okozó tablettát is felírják. Ezt a legtöbb helyen távrendelésen is meg lehet kapni, de a megoldást Tennessee-ben speciel a jövő évtől már tiltani fogja egy helyi törvény, amely előírja, hogy az orvosnak jelen kell lennie a tabletta bevételénél. Máris tizenhárom állam fogadott el ilyen és ehhez hasonló, a terhességmegszakítást korlátozó törvényeket, s még egyszer ennyi csak a legfelsőbb bíróság döntésének véglegessé válására vár az akár teljes tiltással.

A szenátus republikánusok kisebbségét vezető Mitch McConnell egy interjúban lehetségesnek nevezte, hogy ha megszerzik a törvényhozás mindkét házát és ők adják az elnököt, akkor az egész Egyesült Államokban megszigoríthatják az abortusz szabályait. Ezt annak ellenére mondta, hogy a felmérések szerint valamilyen formában a lakosság mintegy 70 százaléka támogatja a terhességmegszakítás lehetőségét. A csata tényleg életre-halálra megy: novemberben jönnek a „félidős” választások és a republikánusok a felmérésekben most 7 százalékkal népszerűbbek a Demokrata Pártnál. Ha túl sokat beszélnek a tilalomról, azzal csak rontanak az esélyeiken. A liberális oldalon pont fordítva, azt remélik, hogy a téma felszínen tartásával el tudják terelni a figyelmet az inflációról és a magas benzinárról.

A közvélemény-kutatások egyelőre nem ebbe az irányba mutatnak, még a nők döntési jogát támogatók között is csak egy szerény kisebbség tartja az ügyet a választását befolyásoló tényezőnek. Ez persze változhat, ha nyáron kijön a végleges döntés, a republikánus többségű államok élesítik a már bekészített tiltó törvényeiket és hirtelen kiderül, hogyan változik meg az amerikai nők jelentős részének élete. A republikánusok most mindenesetre nagyon csöndesek. Még Trump is visszafogott, pénteki nagygyűlésén csak annyit mondott, hogy pártja védelmezi az ártatlan életet. Azt nem mondta kiét. A fekete nők például jelenleg négyszer nagyobb valószínűséggel halnak be a szülést követő komplikációkba, mint a fehérek és az abortusz is a szegényebb, kisebbségi rétegeket érinti súlyosabban.

A Demokrata Párt a héten megpróbálja kicsalogatni a nyulat a bokorból: törvényt kezdeményez az abortuszjog védelmében. Ehhez nincs meg a szükséges kongresszusi támogatás, de legalább minden republikánus szenátornak szavaznia kell az ügyben, amit később fel lehet majd használni a kampányban.