Republikon: Tovább növelte előnyét a Fidesz

Sok csalódott ellenzéki ugyanakkor nem tud egyik párt mögé sem besorolni.

Az újabb Fidesz-kétharmadot eredményező, brutális választási vereséget követően tovább fogy az ellenzéki pártok támogatottsága, miközben a voksolás után ismét jelentősen nőtt a kormányoldal támogatottsága mind a teljes népesség, mind a pártválasztók körében – derül ki a Republikon Intézet áprilisi pártpreferencia-kutatásából, amelyet elsőként a Telex közölt.

Az eredmények szerint áprilisban 43 százalékon állt a Fidesz-KDNP támogatottsága a teljes népesség körében. A DK a legnépszerűbb ellenzéki párt, 10 százalékos támogatottsággal bírt, de vesztett, eközben a Momentum a teljes népesség körében 7, a Jobbik 5, az MSZP 4 százalékon álltak. A Párbeszéd és a Mi Hazánk támogatottsága a teljes népesség körében 3-3 százalék, míg az LMP 2 százalékon, az MKKP 1 százalékon álltak ugyanebben a körben.

A pártválasztók körében 55 százalék a Fidesz-KDNP támogatottsága, vagyis jelentősen növekedett a megelőző hónaphoz képest, márciusban ugyanis még 49 százalékon állt a Fidesz, és 46 százalékot mért a Republikon az Egységben Magyarországért esetében a pártválasztók körében.

Viszont több lett a bizonytalan, ami azt mutatja, hogy a csalódott ellenzéki szavazók egy része nem tud beállni egyik vagy másik párt mögé az április harmadikai vereség után.

A Republikon szerint eközben a válaszadók most könnyebben felvállalják pártpreferenciájukat, és megfigyelhető bizonyos szintű győzteshez húzás is – a választások után a Fidesz támogatottsága jelentősen növekedett mind a teljes népesség, mind a pártválasztók körében is.

Lényegében hasonló tendenciákat mutat a Medián szerdán közzétett kutatása. Azonban ezek a számok annyiban másak, hogy a Mi Hazánk Mozgalmat hozták ki az ellenzék legerősebb pártjának. Abban egyezés van, hogy a baloldali összefogás pártjainak támogatottsága rendkívül alacsony.