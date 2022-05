nepszava.hu;

Semjén Zsolt;Novák Katalin;köztársasági elnök;beiktatás;

2022-05-14 11:27:00

Semjén Zsolt: Novák Katalin garancia arra, hogy nem fognak magyar fiatalok meghalni Ukrajnában

A miniszterelnök-helyettes arról elmélkedett, egy nő különösen átérzi béke jelentőségét.

„Magyarországon a kereszténység Szent István óta és ma is a magyar emberek többsége kötődik valamilyen keresztény felekezethez. Novák Katalin is egy hitben élő keresztény asszony és Magyarország kormánya is egy kereszténydemokrata kormány” - jelentette ki Semjén Zsolt a Hír TV-nek nyilatkozva. A miniszterelnök-helyettes azt követően nyilatkozott, hogy szinte a teljes NER részt vett szombat reggel a Kálvin téri református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten.

A KDNP elnöke természetesnek nevezte, hogy Isten segítségét kérik, amikor „Katalin elkezdi elnöki szolgálatát”. Óriási lehetőségnek és üzenetnek nevezte, hogy egy édesanya, egy asszony az elnök„ „így megtestesíti azokat az érzékenységeket, azokat a finomságokat, amelyeket talán egy férfi nem tudna ilyen formában”. Éppen ezért úgy véli, az egész ország megalapozott reménységgel várhatja Novák Katalin elnöki periódusát.

Semjén Zsolt azzal folytatta, egy nő különösen átérzi a békének a jelentőségét, hiszen minden nő arra gondol, hogy az ő fia is ott lehetne és eleshetne abban a háborúban.

- fogalmazott.

Mondandóját azzal zárta, hogy „egy nő, egy édesanya különös garancia arra, hogy a béke mellett vagyunk és a béke mellett leszünk”.

Az istentiszteleten Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke (korábbi Emmi-miniszter - a szerk.) igehirdetésében arról beszélt: ez az első alkalom, hogy katolikusok, reformátusok, evangélikusok „a zsidó felekezet szombati imájától kísérve”, a hívők közösségében kérik Isten áldását az ország első polgárára. Ehhez szükség volt a megválasztott köztársasági elnök "bátorságára és alázatára", és arra, hogy „újra és újra, tisztségtől, hivataltól függetlenül keresse Krisztus útját” - mondta a református püspök az MTI beszámolója szerint.

Balog Zoltán azt kérte, hogy legyen ez egy új „magától értetődőség” Magyarországon, ahol az alaptörvény kimondja a magyar állam keresztény megalapozottságát, és az állam minden szervének kötelességévé teszi az ország keresztény kultúrájának védelmét.