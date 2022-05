Az oroszok a szárazföldi erőik egyharmadát is elveszthették, már nagyköveti szinten beszélnek arról, hogy széthúzás van a Kremlben – Hírösszefoglaló

P. L.;Á. Z.;

orosz-ukrán háború;harcok;menekültek;

2022-05-15 21:44:00

Ez volt Vlagyimir Putyin háborújának a 81. napja.

Magyarországra szombaton az ukrán-magyar határszakaszon 5852 ember lépett be, a román-magyar határszakaszon belépők közül 6605-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság az MTI-vel. A beléptetettek közül a rendőrség 353 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes, és ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséhez - írták. Az ukrajnai háború elől szombaton 132 ember, köztük 74 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

Az orosz szárazföldi erők rakétaerői és tüzérségi egységei az éjszaka mintegy 140 ukrán célpontra mértek csapást - jelentette ki Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a hivatalos vasárnap délelőtti hadijelentést ismertetve. Konasenkov szerint a csapások megsemmisítettek hat harci álláspontot, 123 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást, 13 tüzérségi üteg tüzelőállásait, mintegy 150 „nacionalistát” és 26 katonai eszközt. A tábornok hozzátette, hogy az orosz harcászati légierő gépei 32 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást támadtak, valamint megsemmisítettek két Sz-300-as légvédelmi rendszert és egy radarállomást a Szumi megyében lévő Spilevka közelében. A szóvivő által ismertetett jelentés értelmében az orosz légierő nagypontosságú föld-levegő rakétái az éjszaka folyamán két irányítási pontot, 11 erődítményt és négy rakéta- és tüzérségi raktárt találtak el. A légvédelem 15 ukrán drónt, egy Tochka-U harcászati rakétát és 11, Szmercs rakétasorozatvetőből kilőtt lőszert fogott el. Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán fegyveres erők az orosz szóhasználatban „különleges hadműveletnek” nevezett háború kezdete óta 165 repülőgépet, 125 helikoptert, 879 drónt, 306 légvédelmi rakétarendszert, 3098 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 381 rakétasorozatvetőt, 1525 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 2934 speciális katonai járművet veszítettek.

Eközben a mariupoli Azovsztalra rakétaesőt zúdítottak az oroszok, akik egyre intenzívebb támadásokkal próbálják bevenni a városban utolsóként kitartó ukrán egységek fellegvárát jelentő vas- és acélművet. Mihajlo Fedorov ukrán miniszterelnök-helyettes, a digitális fejlesztésért felelős tárca vezetője a Twitteren tett közzé egy videót arról, hogy a megszállók foszforbombákat is bevethettek a területért folytatott harcban.

Video evidence of possible usage of phosphorus bombs against defenders of Mariupol. Azovstal stands not only for Ukraine, but for the whole Europe. The bravest humankind. Never forgive, never forget. pic.twitter.com/ElZ8JGppib