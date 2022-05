Rosznáky Varga Emma;

Freeszfe Egyesület;színház;Magyarország;Upor László;pénz;

2022-05-16 13:00:00

Freeszfe: a hőskorszaknak vége, a diákokra és a tanárokra ráköszönt a nagy nincstelenség

Egy év és három hónap telt el a Freeszfe Egyesület megalakulása óta. A II. Freeszemlén a hallgatók színházi és filmes munkáit láthattuk, de továbbra is felmerül a kérdés: Hogyan tovább?

A Freeszfe Egyesület 2021. január 28-án alakult meg, az Színház és Filmművészeti Egyetem (SZFE) modellváltását körülvevő botrányok, a diákok kitartó ellenállása, a kultúrpolitika hihetetlen cinizmusa és közönye voltak az előzményei annak, hogy a hallgatók és a tanárok nagy része úgy döntött: nem fogadja el egyetemük új vezetését. Mintegy 120 akkori SZFE-s hallgató és 60 oktató, valamint 50 új hallgató kezdte meg a tanévet 2021 szeptemberében a Freeszfe Egyesületben.

Az egyesület egyik legfontosabb tevékenysége a diplomamentő-program, amellyel elérték, hogy a végzős hallgatók külföldi egyetemektől vehessék át a diplomájukat, Emergency Exit diplomamentő program nemzetközi elismerésben is részesült, elnyerte az Európai Parlament Európai Polgár-díját. A Freeszfe Egyesület megalakulását és az ezt kiváltó eseményt, az egyetemfoglalást nemzetközi figyelem kísérte, számos hazai és világsztár állt ki a fiatalok és oktatóik mellett: Robert Wilson, a világhírű színházi rendező az ősszel, a budapesti Nemzeti Színházban megrendezett MITEM-en a fesztiválért kapott honoráriumának felét az egyesületnek ajánlotta, kisebb botrányt okozva ezzel a Vidnyánszky Attilához kötődő eseményen – ahogy erről lapunk 2021 szeptemberében beszámolt. Itthon az egyesület megkapta a TASZ Szabad-díját, a Halász Péter-díjat, a Színházi Kritikusok Céhétől pedig a Kurázsi-díjat.

A Freeszfe Egyesület eddigi működése alatt alig volt olyan hónap, amikor ne kellett volna leállniuk a pandémia miatt, ennek ellenére több előadásuk és filmes projektük született, amelyeket május 10. és 15. között láthatott a közönség a Freeszemlén, a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A Freeszemle keretein belül nyílt napot tartottak a CEU Nádor utcai épületében, itt a szeptemberben induló képzéseiket mutatták be.

A szellemiséget és a tudást felnőttképzés formájában tudják továbbadni. A Freeszfe nyílt napjára többségében olyan érdeklődők jöttek, akik fejlődni szeretnének a munkájukban, már meglévő ismereteiket kívánják bővíteni, ritkább az olyan résztvevő, aki rögtön az érettségi után jelentkezne a képzésekre. Róbert Júlia író-dramaturg, a „régi SZFE” oktatója és a jelenlegi Freeszfe tanára szerint ugyanez igaz a mostani hallgatókra is: „mi felépíteni nem tudunk, csak hozzáadni, ki tudjuk egészíteni az hallgatók által hozott alapokat. Soha senki elől nem titkoltuk, hogy a lehetőségeink korlátozottak, hogy jelenleg nem tudunk diplomát biztosítani.”

A színészeket érintő diplomakényszerről korábban az új SZFE felvételijének első rostája kapcsán írtunk, egyértelmű a képlet: aki színművész, tehát diplomával rendelkező színész szeretne lenni, az Magyarországon csak a Vidnyánszky-féle egyetemek közül választhat. A Freeszfe Egyesület jelenlegi képzései hasznosságuk és gyakorlatorientáltságuk mellett sem tudnak diplomát biztosítani, nem beszélve arról, hogy oktatói gyakorlatilag ingyen tanítanak. Ennek ellenére tovább folytatják a tanítást, formálják a közösséget a Vas utcai épület nélkül is, ennek hiánya leginkább a Színházcsináló képzést érinti, ugyanis az ottani technikai felszerelések, a színpad pótolhatatlan. Idén szeptemberben Színházcsináló képzés nem indul, azonban indul Színház és performansz, Közösségi színház, Személyes színház, Szabad megszólalás és Művészeti kommunikáció képzés. A különböző képzések közt van átfedés, oktatásuk nem a hagyományos, klasszikus egyetemi keretek között zajlik. A nyílt napon résztvevőkben egy a közös: a színház érdekli őket, ezzel akarnak foglalkozni. Emellett sokakat vonz valami más is: maga a Freeszfe mint jelenség, amely bátorságot, erőt sugároz még akkor is, ha működésének nagyobb része krízisidőszakban zajlott.