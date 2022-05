Elérték az orosz határt Harkiv ukrán védői

nepszava.hu;

orosz-ukrán háború;Harkiv;határ;ukrán katonák;

2022-05-16 11:46:00

Az Ukrán Fegyveres Erők Területi Védelmi Erők 127. dandárának 227. zászlóalja Harkivból az államhatárig űzte ki az oroszokat – közölte Facebook-oldalán az ukrán védelmi minisztérium.

A bejegyzéshez csatolt videón látható, amint az ukrán katonák hazájuk kék-sárga színeire festett oszlopot állítanak a határra, s feltehetően Volodimir Zelenszkij államfőnek jelentik: „Elnök úr, sikerült!” Minderről beszámolt a Sky News is, Harkiv kormányzójára hivatkozva.

Kiemelték, hogy az ukrán katonák, több mint 80 napja sikeresen védik Harkivot Vlagyimir Putyin erőitől s elemzők szerint a sikeres ukrán ellentámadás azt jelenti, hogy Oroszország hátsó utánpótlási vonala veszélybe került.

