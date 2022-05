Ursula von der Leyen is gratulált Orbán Viktornak

nepszava.hu;

Ursula von der Leyen;Orbán Viktor;gratuláció;

2022-05-16 17:42:00

Már nagyon várja a közös munkát. Lesz mit megbeszélniük, az biztos.

Orbán Viktor miniszterelnök úr, gratulálok mai újraválasztásához – írta Twitter-oldalára az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen megjegyezte, az Európai Unió példátlan kihívások előtt áll, s alig várja, hogy együtt dolgozhassanak a sikeres megoldásokon.

Április 3-án Ursula von der Leyen nem volt azok között, akik gratuláltak a Fidesz újabb kétharmados parlamenti választási győzelméhez

A testület elnöke múlt héten személyesen járt a miniszterelnök hivatalában, hogy egyeztessenek a magyar kormány orosz olajembargót elutasító álláspontján. Egyébként a kormányfő beiktatási beszédében - szokásához híven - hosszú eszmefuttatásokon át bírálta az Európai Unió vezetését.

Dear Prime Minister Viktor Orbán, congratulations on your reelection today.



The EU faces unprecedented challenges.



I look forward to working together to ensure we can collectively address them successfully.