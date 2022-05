P. Zs.;

2022-05-17 16:11:00

Az MNB elárulta, hogy miként törné le az inflációt, de az nem lesz diadalmenet

Az éves átlagos infláció az idén 9-10 százalék körül alakul, az év második felében jöhet az inflációs fordulat, de lassú lesz.

Nem számít az infláció gyors csökkenésre Virág Barnabás. A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős alelnöke a Portfolio konferenciáján elmondta, hogy az éves átlagos infláció az idén 9-10 százalék körül lehet, az év második felében jöhet az inflációs fordulat, de lassú lesz.

Virág Barnabás szerint az áremelkedés megfékezéshez, monetáris szigor (magas reálkamatok), fegyelmezett költségvetési politika – vagyis a hiány csökkentése szükséges, a piaci verseny fenntartása és a növekedést serkentő reformok mellett.

Az alelnök szerint ráadásul pozitív reálkamatra van szükség, vagyis, hogy a betéti kamatok meghaladják a jövőbeni inflációt. Az MNB alelnöke szerint az a cél, hogy az emberek megtakarítsanak – nem pedig fogyasszanak, ehhez kellenek a magas kamatok. Jelenleg még negatív a reálkamat, hisz a jegybank irányadó kamata az egyhetes betét mértéke alig 6,45 százalék, miközben az infláció 9,5 százalék. Ám ha a jegybank tovább emeli nyolc-kilenc százalékra az inflációt, akkor 2022 végére, 2023 elejére az már magasabb lesz mint a pénzromlás mértéke. Ennek érdekében a következő hónapokban folytatódik a jegybank kamatemelési ciklusa – ezzel Virág revideálni próbálta azt a múlt heti kijelentést, amely szerint az „az agresszív kamatemelések” időszaka végett ért volna.

Orbán Viktor hétfőn a parlamentben, immár megválasztott miniszterelnökként annyit mondott az inflációról, hogy „óvatos, ám határozott árszabályzó intézkedéseket hoznak” majd a jegybankkal együttműködésben. A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy az első eredmények szeptemberben fognak látszani az év végére pedig tartósan elviselhető állapotokra számítanak.

Hogy szeptemberre bármi látszani fog az meglehetősen kétséges – elemzők jelentős része és legutóbb az Európai Bizottság is azt írt, hogy idehaza a III. negyedévre várják az infláció tetőzést- leghamarabb – de erre utal az MNB alelnök prognózisa is miszerint év második felében jöhet az inflációs fordulat, de lassú lesz Ugyanakkor azt a véleményt egyetlen elemző sem osztja, hogy év végére normalizálódnak az inflációs folyamatok. Az elemzők 2022 decemberére is még kilenc százalék feletti infláció várható – ellenben 2023 decemberére valóban az elviselhető szint közelében 3-4 százalékra lassulhat az infláció növekedése.