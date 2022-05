Á. Z.;P. L.;

ellenzék;választás 2022;összefogás;Márki-Zay Péter;Gyurcsány Ferenc;Jakab Péter;Karácsony Gergely;

2022-05-17 17:43:00

A háttérben végig marták egymást a pártok, Gyurcsány Ferenc személyesen törölte Márki-Zay Pétert a közös elnöki chatből

Márki-Zay Péter arroganciája, a hat párt vezetőjének egymás elleni magánháborúja kísérte végig az ellenzék hatalmas kudarcával végződő április 3-i választást felvezető kampányt – derül ki a Direkt36 tényfeltáró cikkéből.

A hódmezővásárhelyi polgármester kezdőként dobta be magát az országos politikába, és lett az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje. A cikkben szó esik az előválasztás második fordulója előtti egyezkedésekről, eszerint bár Márki-Zay Péter várakozáson felül, Karácsony Gergely pedig második helye ellenére várakozáson alul teljesített, a főpolgármester egy ideig próbálta rábeszélni vetélytársát, hogy ő lépjen vissza.

„Amikor egymást győzködtük a visszalépésről MZP-vel, amellett érveltem, hogy neki nagyon nagy problémát fog okozni, hogy mivel nincs saját stábja, nincs olyan kampánycsapata, amihez a többi párt kapcsolódni tud, ez hónapokig tartó bénultságot fog okozni. (...) Azt mondtam Péternek, hogy szerintem nem a jelölt személye a legfontosabb, hanem hogy fel tudjuk pörgetni a kampánygépezetet” - idézte fel Karácsony Gergely.

Mint ismert, végül Karácsony Gergely lépett vissza és beállt a hódmezővásárhelyi polgármester mögé, így Márki-Zay Péter a második fordulóban magabiztos, 57-43 százalékos arányban legyőzte Dobrev Klárát. Úgy tűnik azonban, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester nem kért a kampányszakemberek tanácsaiból. Régi szövetségese, Kész Zoltán korábbi parlamenti képviselő ugyanis szervezett neki egy találkozót két tapasztalt tanácsadóval, Tóth Péterrel és Ruff Bálinttal, akik Tóth József XIII. kerületi és Botka László szegedi polgármester mellett tevékenykednek. Ők óva intették a Márki-Zay Pétert attól, hogy hatalmi alkudozásokba kezdjen az ellenzéki pártok vezetőivel, s azt is mondták neki, hogy nagyjából egy hét alatt át kéne vennie a kommunikációs és tartalmi irányítást az ellenzéki összefogás felett, különben be fogják darálni és el fog bukni. Úgy vélték, törekedni kell az előválasztási kampányban megszerzett lendület megőrzésére.

hogy a cégek élén álló ember hozza a döntéseket. A Direkt36 beszámolója szerint mindezt arrogáns hangvétellel tetézte, a tanácsadóknak állítólag odavágta, hogy „Kik vagytok ti? Nem tudtok semmit”. A forrás mindezt úgy kommentálta: – Régóta vagyok a politikában, de én úgy még embert nem hallottam beszélni, ahogy ő beszélt.

Az előválasztás után három nappal az ellenzéki pártvezetők tanácskozást tartottak Márki-Zay Péterrel, ahol arra számítottak, hogy a miniszterelnök-jelölt elmondja, milyen üzenetekkel, milyen struktúrában és személyekkel képzeli el a közös kampányt, meglepetésükre azonban se konkrét terveket, se neveket nem mondott, helyette állítólag egy lelkesítőnek szánt, de hosszú, összeszedetlen és tartalmatlan előadást tartott. – Fogalma se volt róla, hogy mit kezdjen a helyzettel. Politikailag és szervezetileg nem voltak javaslatai – mondta az egyik forrás, amihez egy másik hozzátette, hogy ekkor még azt sem mondta meg, ki lesz a kampányfőnöke.

Az ellenzék vezetőinek széthúzása a nyilvánosság számára is érzékelhető volt, ennek egy lényeges eleme volt azonban, hogy Jakab Péter Jobbik-elnök nem is volt hajlandó személyesen találkozni Márki-Zay Péterrel. Amikor a hódmezővásárhelyi polgármester az előválasztást követő kedden bement a Képviselői Irodaházba, a korábban is látványosan a DK-hoz húzó Jakab Péter helyett csak Molnár Enikő kabinetfőnök és Szabó Gábor választmányi elnök fogadta a pártelnök irodájában. A találkozóra a felek másképp emlékeztek: míg MZP azt mondta, nyugtatgatni próbálta őket, Szabó Gábor „rossz hangulatú” találkozóról beszélt.

Gyurcsány Ferenccel viszont sikerült személyesen találkoznia Márki-Zay Péternek, és ez a beszélgetés úgy tudni, békés hangvételben zajlott. A DK központi irodájában találkoztak és kellemes meglepetés volt a párt számára, hogy Márki-Zay nem kérte Gyurcsányt arra, hogy egyáltalán ne szerepeljen az ellenzéki pártlistán, csak azt, hogy ne az elejére kerüljön. Emellett megkérte, hogy ne kampányoljon, amit a DK-elnök el is fogadott. Az viszont már komolyabb ellenérzést szült, hogy a választások után Márki-Zay Péter is szeretett volna egy frakciót a parlamentben.

A miniszterelnök-jelölt viszonya a későbbiekben egyre csak romlott az ellenzéki pártokkal,

Karácsony Gergely ekkor szóba hozta a tornyosuló problémákat, s szólt, hogy rossz irányba mennek a dolgok, „politikai bizalmatlansági spirálban vannak a pártok”, mire Gyurcsány Ferenc indulatosan ráripakodott: „Baszd meg, Gergő, te hoztad a nyakunkra ezt az embert, ez a te felelősséged.”

A széthúzások sorozatának másik emblematikus epizódja volt, amikor február 25-án, az orosz-ukrán háború kirobbanásának másnapján a kampánystáb elhívott egy elismert külpolitikai szakértőt a Hold utcai kampányirodába. A megbeszéltek szerint Márki-Zay Péterrel lett volna videóhívása, aki azonban nem csatlakozott a megbeszélt időpontban, majd hosszas késés után egy autóból jelentkezett be. Ekkor azonban a szakértő véleményének meghallgatása helyett átvette a szót, elmondta a saját helyzetértékelését, majd a résztvevők válaszát meg sem várva közölte, hogy nincs több ideje a beszélgetésre, annyit mondott, hogy az autója megérkezett egy benzinkúthoz, neki pedig el kell mennie pisilni. Ezzel ki is lépett a beszélgetésből, a jelenlévő szakértők nagy megdöbbenésére. Pedig az egyeztetés nagyon is kellett volna, különösképp annak fényében, hogy a kormányzati narratíva Márki-Zay Péter ominózus Partizán-interjúja után (melyben a miniszterelnök-jelölt arról beszélt, hogy ha a NATO úgy dönt, akár katonai segítséget is adna Ukrajnának) gőzerővel igyekezett elhitetni a választókkal, hogy háborúba sodorná Magyarországot.

Mindezek fényében a belső hangulat meglehetősen hűvös maradt a kampány egész időszaka alatt, és ez az április 3-i választások éjszakáján azonnal meg is nyilvánult: míg Orbán Viktor fideszes vezetőkkel a háta mögött bejelentette a szerinte a Holdról is látható győzelmet, addig az ellenzéki oldalon még a hat párt vezetője sem állt ki Márki-Zay Péter mellé, az ellenzéki politikus családjával vonult fel a színpadra beszédét megtartani, csupán Donáth Anna és Karácsony Gergely szólalt fel még utána ott. A közös kiállás hiánya az ellenzéki egység teljes szétesésének szimbólumává vált, másnap pedig a közös miniszterelnök-jelölt és az ellenzéki pártok vezetőinek utolsó olyan platformja is felbomlott, ahol együtt voltak jelen. A Direkt36 szerint az „Elnökök” elnevezésű Signal-csoportban április 4-én Márki-Zay kapott egy értesítést: „Gyurcsány Ferenc eltávolította önt ebből a csoportból.”