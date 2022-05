Juhász Dániel;

2022-05-18 15:02:00

Pintér Sándor: rend lesz az iskolákban, ellenőrizni akarják a tanárokat

Kibővítik az iskolaőrséget, felülvizsgálják a diákok, tanárok teljesítményét és a tankerületi rendszert. A régi-új belügyminiszter szerint a pedagógusok társadalmi megbecsültsége nem a fizetésüktől függ.

Elsősorban szervezéssel és a rend fenntartásával tudja segíteni az oktatás helyzetét a Belügyminisztérium – mondta szerdai miniszterjelölti meghallgatásán Pintér Sándor a parlament Kulturális Bizottsága előtt. Múlt héten dőlt el véglegesen, hogy a köznevelés is a belügyi tárcához kerül a megszűnő Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi), de a miniszter most azt is bejelentette, továbbra is számít Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár és Rétvári Bence parlamenti államtitkár munkájára.

Mint mondta, a pedagógiai kérdésekben inkább a szakértőkre hagyatkozik, ő inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy rend legyen az oktatási intézményekben.

Ehhez például kibővítenék az iskolaőri rendszert, Pintér Sándor ismeretei szerint jelenleg több mint száz olyan iskola van, ahol szeretnének iskolaőröket, de létszámhiány miatt még nem sikerült alkalmazni őket. Fontos célkitűzésként említette az iskolai erőszak visszaszorítását, ezen felül mérni szeretnék a diákok és a pedagógusok teljesítményét, utóbbiak esetében azt is szeretnék ellenőrizni, hogyan látják el feladataikat. A közeljövőben tervezik, hogy felülvizsgálják a minősítési rendszert, valamint a tankerületi fenntartói struktúrát is.

Emellett infrastrukturális fejlesztéseket is terveznek iskolaépületek felújításával, tornacsarnokok építésével, az informatikai eszközellátottság javításával. Kitért arra is, a 2020-ban felmenő rendszerben bevezetett Nemzeti alaptantervhez egyelőre nem nyúlnak hozzá.

Kifejtette, szerinte a tanárok társadalmi megbecsültsége nem csak az anyagiaktól függ, azon elsősorban a pedagógusok javíthatnak saját teljesítményükkel, sikereikkel.

A tanárok év eleji, több hónapig tartó polgári engedetlenségi akcióival kapcsolatban azt mondta,

Ugyanakkor szerinte az oktatás nincs olyan súlyos helyzetben, hogy tömeges polgári engedetlenségre kerüljön sor, az „egyszemélyes akciókat” pedig nem tudja értelmezni. Hozzátette, összességében fegyelmi kérdésként tekint az ilyen akciókra. A szakszervezetek által szervezett sztrájkkal kapcsolatban pedig továbbra is a hatályos jogszabályokat fogják érvényesíteni.

A Kulturális Bizottság kormánypárti többsége meggyőzőnek találta Pintér Sándor terveit, ezért támogatták is miniszteri kinevezését.