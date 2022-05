Soproni H. Lajos írása a Népszavának;

„Nem akarunk egy antidemokratikus színjáték szereplői lenni, ha egyszer tisztességtelenek a feltételek”

Csak a gazdakörök állítottak listát a holnapi választásra, így idő előtt lehet a győztest kihirdetni, amelyik a sajátos szabályok miatt - ha lenne ellenfele - mindent vinne.

A hazai agrárszektor számos érdekképviseleti szervezete közül a törvényben megszabott keretek miatt mindössze kettő képes arra, hogy az ötévente esedékes agrárkamarai választásra küldöttlistát állítson. Ezt most csak egy tette meg. Így a május 20-ai voksoláson a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) jelöltjein kívül másra nem lehet szavazni. A vetélytárs Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) több okból nem vesz részt a választáson.

Nem akarunk egy antidemokratikus színjáték szereplői lenni, ha egyszer tisztességtelenek a feltételek – Máhr András, a MOSZ főtitkár-helyettese ezzel indokolta az országos agrárszervezet elnökségének döntését. Aki ismeri a szabályokat, az tudja, hogy a győztes lista mindent visz. Ami azt jelenti, hogy amennyiben az egyik jelölőszervezet névsora csak egyetlen szavazattal is többet kap, már nyer. Megyei küldött pedig kizárólag az lehet, akinek a neve ezen a listán szerepel. Abba a tagok már nem szólhatnak bele, hogy közülük kik legyenek az országos képviselők, vagyis a tényleges döntéshozók. Ezáltal voltaképpen egy biankó csekken adják le a szavazatukat. A választási előírás a kompenzáció lehetőségétől is megfosztja a voksoláson alulmaradt szervezetet, mivelhogy a szavazatok 49 százalékával sem tudna képviselőket küldeni a különböző kamarai testületekbe. Érvényességi küszöböt sem állapítottak meg. Tehát a tagság töredékének megjelenése is elég ahhoz, hogy a szavazás jogszerű legyen. Sőt mi több, a 360 ezer tagú agrárkamara az egyetlen olyan társadalmi, gazdasági köztestület, ahol nem kötelező, így nem is tartanak közgyűlést. A szervezet nem hozott létre egy olyan hivatalos fórumot, amely legalább esélyt teremtene a tagoknak arra, hogy nyilvános színtéren mondják el véleményüket, és ott válasszák meg vezetőiket. Ehelyett a vitatható szavazást tartják meg, ami kirekeszt, hisz megvonja a közvetlen beleszólás jogát, és nem képes a választói akarat arányos megjelenítésére. Ezek után milyen alapon állítja a kamara, hogy az egész ágazatot képviseli, és minden gazdálkodó érdekében cselekszik? Ez nem igaz, ezért nem lesz ott a MOSZ a választáson – sorolta kifogásait a főtitkárhelyettes.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a jelek szerint a saját szabályait sem tartja be. Megalakulásakor, 2013-ban a szervezet fontos célként fogalmazta meg a gazdálkodók gyors, pontos és megbízható tájékoztatását, amire különösen most kellet volna ügyelni. Mert a körülbelül egy éve módosított törvény megengedi, hogy előbbre hozzák az agrárkamarai választást, és most fél évvel korábban lesz. Az időpontról a kamarai küldöttgyűlés már december 16-án döntött, de a hivatalos közzététel a köztestület honlapján csak január 10-én történt meg. A MAGOSZ, mint bennfentes szereplő bizonyára nem innen értesült az időpontról, és így korábban kezdhetett tárgyalásokat az esetleges partnerekkel. Ami alighanem így is történt, tudniillik a MAGOSZ már január 14-én, a 17 támogató szervezettel aláírta az együttműködési megállapodást. Ezt a MOSZ nehezményezte.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, a MAGOSZ alelnöke a nyilvánvaló mulasztás okait firtató kérdésünkre nem reagált. Szerettük volna tőle megtudni azt is, hogy miután a MOSZ az általa képviselt gazdálkodók - főként jogi személyiségű társaságok - elégedetlensége miatt távol marad a voksolástól, és csak a MAGOSZ megyei küldöttjelölti listájára lehet szavazni, azaz nincs miből választani, érdemes-e egyáltalán ilyen helyzetben agrárkamarai választást tartani.

Jakab István, a MAGOSZ elnökhöz is hiába küldtük el kérdéseinket. Pedig már előre borítékolni lehet, hogy a MAGOSZ ellenfél nélküli győztese lesz a választásnak. Ráadásul az öt évvel ezelőtti 248-hoz képest, most országosan másfélszer annyi helyen, 361 szavazási körzetben zajlik majd a voksolás. Ezért az elnöktől választ vártunk arra a kérdésre is, hogy az egyetlen küldöttjelölt-állító szervezet vezetőjeként és a szavazás biztos nyerteseként, a rendkívüli helyzetre való tekintettel, akár takarékossági okokból is, hajlandó-e azt javasolni, hogy a kamara fújja le az értelmetlen választást.

A MOSZ a feltárt visszásságok miatt az agrárkamarai törvény módosítását, és elsősorban a kötelező tagság megszüntetését szeretné elérni. Egyelőre azonban nem sok sikerrel. Azzal érvelnek, hogy az agrárkamara költségvetésénél jóval szerényebb büdzsével működő, ezzel szemben a nemzetgazdasági teljesítményt nézve nagyobb súlyt képviselő Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál a társaságoknak nem kell taggá válni, és nem kell a bevétel akár egy százalékát elérő tagdíjat fizetni. Ráadásul úgy, hogy a falugazdász-hálózatot sem az agrárkamara tartja el, pedig mint szervezeti egység oda tartozik. Panasszal élt a MOSZ a miniszterelnöknél is, aki a bírált választási eljárást az amerikai elnökválasztáshoz hasonlította, és kérte, hogy fogadják el ezt a formát.