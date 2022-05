Patthy Loránd;

Kezd elfajulni a balhé a csepeli Fideszben, a polgármester a kordonsor lebontására szólította fel Németh Szilárd birkózóakadémiáját

Ha nem így történne, a csepeli önkormányzat jogi útra tereli az ügyet.

Bekeményített Csepelen a fideszes Borbély Lénárd polgármester, a csepel.info szerint hivatalos levélben szólította fel a Németh Szilárdhoz kötődő Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítványt (KIMBA) az épület köré húzott kordon lebontására. Erre nyolc napos határidőt adott az önkormányzat, amennyiben pedig nem történik meg, úgy jogi lépéseket tesznek.

Borbély Lénárd szerint a KIMBA önkényesen húzta fel a kordont, amivel nem csak tulajdont és törvényt sértenek, de a csepelieknek három éve tízmillió forintból épült fitnesz parkot is elérhetetlenné tették. A kondiparkot a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pénzéből építették, mert a sport értelmes, hasznos és egészséges időtöltést nyújt a fiataloknak - emlékeztet az önkormányzati lap.

Az alapítvány az önkormányzat hozzájárulása nélkül építette a kordont, ezért arra szólította fel őket, hogy bontsák le azt, s az eredeti állapot helyreállításával biztosítsák a kültéri fitnesz parkhoz való lejutást - áll Borbély Lénárd polgármester május 11-én kiküldött levelében. Amennyiben a KIMBA kimeríti a rendelkezésére álló időkeretet, legkésőbb a jövő hét végére akkor is le kell a kordont bontani.

A KIMBA körül kialakult vitába Ábel Attila alpolgármester is csatlakozott, és alaposan be is olvasott a Fidesz alelnökének. Azt írta:

Ábel Attila mellékesen azt is közölte, hogy „a Csepel SC-t is közpénzből vetted meg, de azt is magánvagyonként kezeled.” Felidézte továbbá, hogy egyszer már lebontották a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia köré épített kordont, ám akkor kihívták a rendőrséget Borbély Lénárd polgármesterre. Közölte, ilyenre utasítást csak egy ember adhatott.

A csepeli polgármester és az alpolgármester leveleire Németh Szilárd és a KIMBA nem reagált, ellenben a politikus ma este nyolc előtt néhány perccel közzétett a Facebookon egy rövid bejegyzést, amelyet egy képpel is illusztrált. Ennek a tanúsága szerint a szemlátomást elég üresnek tűnő kondiparkban kijelentette:

A bejegyzésből akár arra is lehetne következtetni, hogy lebontották az önkényesen felhúzott kordont, több kommentelő azonban jelezte a bejegyzés alatt felháborodását, miszerint az még továbbra is áll. Egyikük maga Ábel Attila alpolgármester, aki közölte: „Hatalmas ugrás volt ez neked Szilárd, de csak kis lépés a csepelieknek. Talán, ha beengednéd az otthonukba a csepeli birkózókat... az már komolyabb lenne. A kordont meg szereltesd le: kitől véded azt, ami a csepelieknek készült a csepeliek pénzén?”