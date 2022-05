George W. Bush véletlenül elismerte, hogy az iraki háború indokolatlan volt és brutális

P. L.;

„Úgy értem, Ukrajna” - próbálta korrigálni a freudi elszólást.

Dallasban tartott beszédet az orosz-ukrán háború vonatkozásában George W. Bush korábbi amerikai elnök, amikor is elkövetett egy elég masszív nyelvbotlást - szúrta ki a hvg.hu.

Bush arról beszélt, jól láthatóak az eredményei annak, ha egy rendszerben eltűnnek a fékek és az ellensúlyok, és egy ember döntése alapján

Aztán gyorsan kijavította magát, mondván, hogy „úgy értem, Ukrajna”, majd korával viccelte el az elszólást.

Mint ismert, az az Egyesült Államok 2003. március 20-án, George W. Bush elnöksége idején indított háborút a Szaddám Husszein vezette Irak ellen arra hivatkozva, hogy a közel-keleti muszlim országnak tömegpusztító fegyverei vannak. Bár az iraki diktátor rendszerét megdöntötték, tömegpusztító fegyvereket nem találtak, viszont több százezer ember meghalt. Ennél is sokkal többen voltak, akiknek el kellett hagyniuk az otthonukat, ráadásul a nyolc évig elhúzódó fegyveres konfliktus tartós káoszt eredményezett a térségben.

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE